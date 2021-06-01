Футбольная команда красноярских чувашей выиграла «Кубок наций»

Футбольная команда Чувашской национально-культурной автономии Красноярского края стала чемпионом турнира «Кубок наций» среди национально-культурных общественных объединений.

«Турнир по мини-футболу «Кубок наций» традиционный для Красноярска, — рассказал президент автономии Геннадий Храмов. — Нынче он проводился уже восемнадцатый раз. Наша футбольная команда неоднократно принимала участие в этом турнире, но ни разу не поднималась на следующую ступень из группы. Соревнования, как правило, проходят в два этапа. В первой отборочной игре навылет (команды делятся на две группы) определяются финалисты, которые борются за Кубок в финальных играх».

Нынче нашим красноярским соплеменникам удача улыбнулась. Им, завоевав первые места, удалось выйти и в полуфинал, и в финал. А в игре за первое место команде Чувашской НКА удалось обыграть футболистов Хакасской НКА и впервые стать чемпионом турнира «Кубок наций».

По словам Геннадия Ивановича, заслуга в этом и игроков, и тех, кто готовил команду, — активистов автономии Андрея Кольцова, Романа Жаркова, Игоря Максимова. А еще… непогоды, ведь играть приходилось под дождем. Провожая команду на поле, один из тренеров наговаривал: «У чувашей есть поверье, если в дождь выходить на благие дела, то душа каждого очищается, все получается». Так оно и вышло. Итоговые места распределились следующим образом: первое место — Чувашская, второе — Хакасская, третье — Азербайджанская, четвертое — Тывинская НКА. Лучшим игроком турнира был признан также наш соплеменник — нападающий команды Никита Боровков.