Школьная футбольная лига Чебоксар расширяет географию

Изначально ШФЛ зарождалась как турнир юных любителей кожаного мяча Московского района Чебоксар. Со временем к соревнованиям начали подключаться команды других районов столицы республики – в турнире сезона 2020-2021 г.г. приняли участие 57 коллективов чебоксарских школ. Теперь же лига получила статус республиканской: к турниру присоединятся ребята из Урмарского, Козловского и Янтиковского районов.

В Школьной футбольной лиге участвуют ученики 3,5,7,8, -10 классов. По регламенту турнира в команде 3 полевых игрока и вратарь – такой формат позволяет собрать футбольную команду в каждом классе, а значит вовлечь в турнир как можно больше ребят. Ведь неизвестно, что для них важнее – кубок чемпиона или возможность померяться силами с соперниками из других школ и районов. Если говорить о формате розыгрыша лиги, то на предварительном этапе в каждом районе определят сильнейших, а в суперфинале они в своих возрастных категориях поборются за первый «Кубок трёх районов».

«Мальчишки должны иметь возможность проводить больше игр, и турнир Школьной футбольной лиги даст им эту возможность», – подчеркнул куратор проекта «Детский спорт», заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Чувашии Николай Владимиров. В рамках этого проекта в республике проводятся массовые соревнования, ремонтируются школьные спортивные залы и стадионы.

Регулярные игры в рамках турнира стартовали 21 мая.