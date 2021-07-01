Испанский тренер провел семинар в Чувашии

Недавно для обучения местных футбольных специалистов в Канаш приехал наставник из Испании Эффрен Петейро. В послужном списке тренера работа в клубных академиях команд из Испании и Китая, а сейчас он методист в академии ФК «Рубин».

Как сообщили на сайте администрации города Канаш, в семинаре участвовали представители детских футбольных команд Чувашии и Краснодара.

В ходе работы Эффрен Петейро рассказал о современных тенденциях развития детского футбола, охарактеризовал тренировочный процесс ведущих клубов мира, предложил примеры проведения тренировок. В процессе беседы он также ответил на вопросы наставников, обратил их внимание, над какими качествами необходимо работать с молодыми футболистами, на чем нужно делать акцент, чтобы стать конкурентоспособными на европейской и мировой арене.