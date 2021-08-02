Хоккейный счет в футбольном матче

Футбольный клуб «Химик-Август» из Вурнар обыграл команду «Шумерля-ШЗСА» со счетом 4:1 и в восьмой раз в истории выиграл золотые медали чемпионата Чувашии по футболу. За весь турнирный путь подопечные Александра Строгонова лишь раз допустили осечку, проиграв в седьмом туре «Ротору» из Кугесь.

Для вурнарцев заключительный матч чемпионата Чувашии большого значения не имел — команда обеспечила себе победу в соревнованиях еще до старта последнего тура. При этом игроки «Химика-Августа» выходили на поле мотивированными — ведь любой матч это драйв, эмоции! А вот футболистам «Шумерли-ШЗСА» в турнирном плане было за что бороться — ведь шумерлинцам в борьбе за бронзовые медали чемпионата Чувашии в спину дышал цивильский «БоМиК», который параллельно проводил свой матч с «Ротором» из Кугесь. Расклады предвещали интересный футбол!

Болельщики «Химика-Августа» так жаждали увидеть последний матч своей любимой команды, что доехали до Шумерли на своих машинах. Но местная публика на трибунах не позволяла гостям чувствовать себя как дома.

Если говорить о событиях самой игры, то к 57-й минуте хет-трик нападающего «Химика-Августа» Николая Краснова обеспечил спокойную жизнь гостям. За оставшееся время соперники обменялись голами, и встреча завершилась победой вурнарцев 4:1.

«На протяжении чемпионата мы показывали неплохую игру, — подвел итоги главный тренер «Химика-Августа» Александр Строгонов. — Для нашей команды сезон сложился успешно».

Поражение от вурнарцев не повлияло на позиции команды «Шумерля-ШЗСА» в турнирной таблице, так как «БоМиК» в параллельном матче проиграл «Ротору» из Кугесь со счетом 1:2. В итоге кугесинцы завоевали серебряные медали, а шумерлинцы довольствовались «бронзой».

Таким образом, чемпионат высшей лиги Чувашии по футболу завершился, но не за горами новый сезон. Уже второй год подряд в турнире участвует всего 6 команд, а ведь в былые годы их количество достигало 12-14. Есть над чем задуматься…