Экспозицию Чувашии на ВДНХ посетил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков

«Люблю Чувашию, не раз там бывал»

Экспозицию Минздрава Чувашии на Международной выставке-форуме «Россия», где сейчас работают специалисты Республиканской стоматологической поликлиники, посетил президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков вместе с супругой.

Гость прошел обследование на инновационном оборудовании и поделился своими впечатлениями: «Здесь удивительные люди, которые могут вам не то что в душу, но и в рот заглянуть, понять, хорошие у вас зубы или нет…. Одним словом, счастье — побывать на вашем стенде. Думаю, что народ понимает, он придет и еще раз удивится, какая прекрасная Чувашия и какой прекрасный город Чебоксары».

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ,

президент Союза архитекторов России: «Я приехал на ВДНХ только для того, чтобы посетить стенд Чувашии. Почему? Потому что люблю Чувашию, люблю Чебоксары. Не раз там бывал. Более того, я там проектировал огромный вокзальный комплекс высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань». Проект сделан, утвержден и ждет только реализации».

Стоматологи Чувашии подготовились основательно. Акцент был сделан на профилактику. В экспозиции регионального Минздрава, например, есть инновационный бесконтактный сканер. Он определяет гигиеническое состояние полости рта и начальную стадию кариеса. А люминесцентная стоматоскопия поможет выявить самые ранние формы онкопатологии. До 11 декабря на стенде Чувашии работают и «зубные феи», которые играючи научат держать зубную щетку и следить за тем, чтобы улыбка оставалась белоснежной.

Ежедневно на экспозиции Минздрава Чувашии разыгрываются сертификаты на 60 тысяч рублей — для стоматологического обслуживания и отбеливания зубов. Все что нужно от посетителей: зарегистрироваться по QR-коду и присутствовать на выставке в момент работы рандомайзера.

Напомним, экспозиция Минздрава республики будет работать на ВДНХ до 17 декабря. Уже 12 декабря стоматологов сменят санаторий «Надежда» и Институт усовершенствования врачей.