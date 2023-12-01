Студент лишился денег, решив посмотреть популярный сериал

Студенту одного из техникумов Чебоксар пришло сообщение в мессенджер, где предлагалось посмотреть все серии популярного молодежного сериала бесплатно и в хорошем качестве. Но бесплатный сыр, как известно, бывает в мышеловке. Как оказалось, ссылка, по которой прошел молодой человек, содержала «вирус». И благодаря вредоносной программе мошенники получили доступ к карте подростка и похитили со счета четыре с половиной тысячи рублей. Вместо просмотра сериала студент обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».