В Доме правительства наградили победителей конкурса «Управленческая команда»

Искусство принимать решения Новые кейсы, общение и опыт

Эффективное управление — целая наука. И здесь надо быть не просто крепким профессионалом, но и лидером, умеющим ориентироваться в любой обстановке и вдохновлять своими идеями других. Именно таких людей в четвертый раз собрал республиканский конкурс «Управленческая команда». И вот в купольном зале Дома правительства оглашены его итоги. Победителям и финалистам вручил награды Глава Чувашии Олег Николаев.

Конкурс стал уже традиционным, отметил руководитель региона. Это хороший инструмент для налаживания коммуникаций с неравнодушными людьми, желающими реализоваться в разных сферах. Сегодня, когда государственное управление трансформируется, квалифицированные кадры, способные принимать грамотные решения, особенно нужны. Олег Николаев вспомнил слова одного из финалистов, сменившего предпринимательство на госслужбу, который потом удивленно говорил: «Никогда не думал, что может быть что-то сложнее бизнеса!»

«Уверен, что конкурс будет развиваться и набирать популярность. Меня радует, что к нему подключились и другие регионы», — подчеркнул Олег Николаев и пожелал финалистам и победителям использовать открывающиеся перед ними возможности, всегда двигаться вперед, правильно рисковать и достигать поставленных целей. Ну а резерв управленческих кадров Чувашской Республики теперь пополнится новыми персоналиями.

В этом году конкурсанты предложили свои проектные решения наиболее актуальных вопросов. В их числе развитие туристической инфраструктуры, сохранение молодежи на селе, привлечение молодых кадров в больницы, изучение чувашского языка, содержание дорог, вывоз ТКО. «Во время конкурса у нас была возможность пройти обучающий курс по основам проектного управления», — поделилась финалистка Юлия Жданович. Она уверена, что полученные навыки пригодятся в дальнейшем каждому.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: — Конкурс «Управленческая команда» проводится правительством Чувашской Республики в партнерстве с ведущими предприятиями региона. «Управленческая команда» вызывает большой интерес в профессиональном сообществе и является хорошим подспорьем, чтобы наладить коммуникации с неравнодушными людьми, которые желают реализовать себя. Республике нужны квалифицированные управленцы в социальной, экономической и общественно-политической сферах. А финалисты и победители конкурса могут войти в резерв управленческих кадров Чувашской Республики, из которых формируется команда государственных управленцев. Радует, что среди участников есть и представители других регионов. Убежден, что конкурс будет развиваться, получать все большую популярность.

Из 25 финалистов были выбраны пять победителей. Они получили сертификаты на полную оплату учебы по любому направлению в Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также на бесплатное тестирование на портале «Россия — страна возможностей» (остальным 20 финалистам оплатят 30% стоимости обучения в РАНХиГС).

«Будете ли вы еще раз участвовать в конкурсе «Управленческая команда», чтобы в следующий раз стать победителем?» — спросил корреспондент «СЧ» финалиста Алексея Леснова, начальника отдела воспитательной и социальной работы Чувашского государственного аграрного университета. «Возможно, почему бы и нет? — ответил тот. — Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но интересен не столько результат, сколько сам процесс — это новые кейсы, общение и опыт». К слову, летом Алексей Леснов уже вошел в пятерку лучших на другом конкурсе — «Команда молодых лидеров».

«В финале проходили индивидуальные собеседования. Нам ставили управленческие задачи, а мы искали выход из ситуации. Пять минут, чтобы обдумать и предложить свой вариант решения, — рассказала победительница конкурса «Управленческая команда» Надежда Макарова, начальник отдела правового обеспечения администрации Шумерлинского муниципального округа. — Для меня большая честь быть членом такой команды, потому что это люди, которые верят в себя, в свое дело, в свой регион, в свою страну».

Итоги и факты

Республиканский конкурс «Управленческая команда» прошел в четвертый раз. С 2020 года в нем приняли участие более 1700 человек. В этом году поступило 188 заявок от представителей бизнеса, культуры, здравоохранения, науки, образования, спорта. К участникам из Чувашии присоединились конкурсанты из Москвы, Якутии, Пензенской и Ярославской областей.

Победители республиканского конкурса «Управленческая команда — 2023»: