Хоккейная дружина «Мамонты ЧГУ» не без успеха приняла участие в турнире «Кубок Поволжья» среди студенческих любительских команд, который состоялся в Казани.

На стадии плей-офф в 1/4 финала хоккейный коллектив Чувашского госуниверситета с минимальным счетом 2:1 переиграл представителей Нижегородской области, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта республики Василий Петров. На стадии полуфинала подопечные Евгения Фомина с аналогичными цифрами на табло завершили противостояние со сборной Башкортостана. Однако в баталиях за золотые награды «Мамонты ЧГУ» не справились с хозяевами льда из Татарстана — проиграли финал со счетом 1:7 и стали обладателями серебряных наград.