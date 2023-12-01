«Мамонты ЧГУ» не справились с хозяевами льда из Татарстана

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Мамонты ЧГУ» не первый раз успешно выступают в окружных соревнованиях. Фото ВКонтакте

Хоккейная дружина «Мамонты ЧГУ» не без успеха приняла участие в турнире «Кубок Поволжья» среди студенческих любительских команд, который состоялся в Казани.
На стадии плей-офф в 1/4 финала хоккейный коллектив Чувашского госуниверситета с минимальным счетом 2:1 переиграл представителей Нижегородской области, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта республики Василий Петров. На стадии полуфинала подопечные Евгения Фомина с аналогичными цифрами на табло завершили противостояние со сборной Башкортостана. Однако в баталиях за золотые награды «Мамонты ЧГУ» не справились с хозяевами льда из Татарстана — проиграли финал со счетом 1:7 и стали обладателями серебряных наград.

Опубликовано: 4 декабря 2023 г.


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