Гардемарины тряхнули стариной

В прокат вышла пятая часть приключений гардемаринов — о событиях Кинбурнского сражения 1787 года. Это завершение истории, начавшейся еще в предыдущем фильме, который показывали в кинотеатрах в октябре. Премьера 16 ноября совпала с днем рождения Игоря Дадиани, известного в Чувашии модельера, создавшего костюмы для новых «Гардемаринов».

Режиссер — Светлана Дружинина,

продолжительность — 1 час 37 минут,

места съемок: Севастополь, Крым, Воронеж

Обе части можно смотреть независимо друг от друга. Причем что интересно: посмотрев сначала «Гардемарины 1787. Война», хочется увидеть и начало событий, а после «Гардемарины 1787. Мир» большого желания пойти на продолжение не возникает. Благодаря тому, что на экране разворачиваются военные действия, второй фильм получился более зрелищным и динамичным, чем первая часть, но тем не менее и в нем немало неудачных моментов, пройти мимо которых невозможно. Месяц назад я писала отзыв на первую часть «Мир», и он не был положительным, но тем не менее зачем-то пошла на «Войну» — как те мыши, что плакали, кололись, но все равно грызли свой кактус…

Без вести пропавшие

Сценарии фильмов по своему объему это не «Война и мир» Толстого, они читаются и перечитываются практически всей съемочной группой. И потому мне всегда кажется странным, когда по ходу истории «исчезают» герои. Так в первой части мы потеряли из виду графа Бобринского, незаконнорожденного сына императрицы Екатерины, из-за которого гардемаринам и пришлось тряхнуть стариной. Никита Оленев вызвался доставить Бобринского с Мальты в Петербург, как велела государыня, но он так быстро вернулся к своим друзьям, что закрадывается мысль: а не бросил ли Оленев непутевого отпрыска императрицы где-то по дороге?

Во второй части мы вот так же «теряем» командира галеры «Десна» Джулиана де Ломбарди, вообще-то настоящего героя Кинбурнской баталии, о подвиге которого Потемкин докладывал Екатерине. Именно на этой галере наши герои возвращаются с Мальты в Россию, и еще не успев достичь русского берега, видят в море турецкий флот. Османская империя не может смириться с потерей Крыма (после присоединения полуострова прошло всего 5 лет) и объявляет России войну. Турки начинают высадку на Кинбурнскую косу, которая считается ключом к устью Днепра и Херсону, где сосредоточены большие силы молодого Черноморского флота. Мичман де Ломбарди, подстрекаемый Алексеем Корсаком, решает ослушаться приказа командующего, контр-адмирала Мордвинова, беречь корабли и ввязывается в бой.

Генерал Суворов, выигравший эту баталию, подробно напишет о Ломбарди князю Потемкину, его рапорт хранится в Российском государственном архиве ВМФ: «Чрез полтора часа шевалье Ломбард на галере «Десна» № 5, один пудовый единорог, пушек 3-фунтовых 8, и 8 3-фунтовых фальконет; экипаж 120 человек сухопутных, атаковал весь турецкий флот до линейных кораблей; бился со всеми судами из пушек и ружей два часа с половиной и, по учинении варварскому флоту знатного вреда, сей герой стоит ныне благополучно под кинбурнскими стенами. Сам и один он ранен в ухо пулею».

Но, к сожалению, о подвиге мальтийского офицера, состоявшего на русской службе, я узнала не из фильма, а из статьи в интернете сотрудника РГАВМФ Алексея Емелина. В картине же режиссер просто бросила красавца-мичмана на произвол судьбы. Гардемарины десантируются с галеры, чтобы устроить провокации на берегу, где турки уже вовсю хозяйничают: роют ложементы (окопы) и отбитыми у русских пушками стреляют по нашим же позициям. И все, мальтийца мы больше не увидим! Нигде, даже в самом конце фильма, где будет процитирован отчет Суворова о баталии, ни слова нам не скажут о судьбе де Ломбарди.

А он потом попадет в плен, новость дойдет до Екатерины и она поручит выкупить «знаменитого храбростию поручика Ломбарда», и целый год потом будет следить за его судьбой.

Для сыгравшего де Ломбарди 33-летнего Федора Гамалеи, правнука знаменитого советского ученого, чьим именем назван Институт эпидемиологии и микробиологии в Москве, «Гардемарины» стали дебютом. Это потом он снялся в сериалах «The телки» и «Бизон: дело манекенщицы», но именно Дружинина первой пригласила в кино породистого, высокого, широкоплечего парня, работавшего моделью.

Вообще Светлана Сергеевна любит открывать для кинематографа новые лица. «Вот увидите, этот молодой красавец станет очень известным», — говорила она в 2009 году на Чебоксарском кинофестивале, представляя на пресс-конференции журналистам Данилу Дунаева, ростом и размахом плеч похожего на Федора. В фильме «Виват, Анна!» из цикла «Тайны дворцовых переворотов» Дунаев сыграл главную роль. Чебоксарским зрителям режиссер тогда лично презентовала новую картину и своего дебютанта, который с легкой руки Дружининой действительно стал популярным и за 12 лет снялся в 25 картинах, пока не оставил актерскую профессию ради психологии. Нет сомнения, что и Федора Гамалею теперь ждет немало ролей, в том числе главных, и есть надежда, что там его герой внезапно не исчезнет с горизонта.

Суровцев стал Суворовым

Еще один дебютант фильма — скульптор Владимир Суровцев в роли Суворова. В седом парике он действительно очень похож на генерала, вот только скульптору исполнилось 70 лет, а Суворову на момент сражения — 57. Может, поэтому возникает ощущение, что Александр Васильевич в картине какой-то немного малахольный. В конце он держится на ногах вообще благодаря Горину (Александр Домогаров), который не выпускает военачальника из объятий. Как такой старик выиграл сражение да и в общем-то всю вторую Русско-турецкую войну? Ему ж еще Очаков брать с Измаилом! К счастью, во второй части картины Дружинина все-таки соблюла историческую правду: Суворов действительно сначала позволил туркам высадиться на Кинбурнскую косу и не устремился к солдатам, а остался в храме на праздничной службе: в тот день был Покров Пресвятой Богородицы. Он действительно получил ранение и небольшую контузию. Вот только нам не объясняют, почему контр-адмирал Мордвинов (Роман Мадянов) не хотел помогать Суворову с моря, зачем он просил сына Корсака передать генералу петушиное «кукареку»? А те, кто не сильно знаком с историей России 18 века, вообще не поймут, с чего это Турция напала на Россию.

Из-за большого количества боев на воде и на суше уходит психологическая составляющая, которая, между прочим, была даже в «Гардемаринах III», где тоже показана война, только с Пруссией. В первых частях саги, снятых в конце 80-х — начале 90-х, всем героям четко прописали характеры, каждому из трех гардемаринов придумали свою историю: у курсанта навигацкой школы Сашки Белова планка мечтаний была задрана невероятно высоко: служба в лейб-гвардии и любовь первой красавицы Петербурга Анастасии Ягужинской. «Князь наполовину» Никита Оленев тяготился своим незаконным рождением, Алеша Корсак мечтал о море, но зарабатывал игрой в театре, где ему доставались в основном женские роли. В новом фильме все трое слились как будто в одно целое: этакого Змея Горыныча о трех головах. Ну, может, в Корсаке немного проступает отеческая забота о сыне, а так — никаких отличий. Смелые, честные и готовые отдать за Родину жизнь. Это, пожалуй, единственная их характеристика. И никаких полутонов, как, к примеру, в «Виват, гардемаринах!», где Корсак вынужден был шпионить даже за своими друзьями и писать о каждом их шаге Бестужеву.

Много драк и мало смысла

В первой части «Мир» была попытка показать Павла Горина священником, но здесь он снимает рясу, а под ней обнаруживается мундир. И он снова солдат. Это он, что ли, «привил» гардемаринам фразу из молитвы как речевку? В юности у них было «Жизнь — Родине, честь — никому!», а теперь «Да будет тако». Ну хорошо хоть что не «Да будет так», это вообще слоган масонов.

Зачем Никита Оленев через все турецкие ложементы пошел к французам, наставлявшим турок, что делать и как воевать? Двое французских подданных в штатском — это, видимо, НАТОвцы того времени? Коллективный Запад, пытающийся отобрать у России Крым? Вообще есть ощущение, что фильм, как одеяло, перетянут на героя Харатьяна, а Мамаев с Домогаровым лишь немного ему подыгрывают. В общем, вы поняли, если бы не Корсак, не выиграть Суворову Кинбурнское сражение.

Почему Оленев остался холостяком, нам не расскажут. Нина Соротокина, «литературная мама» гардемаринов, этим вопросом озаботилась, и в последнем ее романе появилась дальняя родственница Оленева Мелитрисса, которая влюбилась в князя. И вихрь событий Прусской войны так закрутил героев, что и он начал думать о ней, искать ее, а найдя, тут же женился. В фильмах же Оленев предан одной женщине — Екатерине Великой.

В этой части непонятно, зачем снова появляется Софья Корсак в исполнении Ольги Машной — она приехала в Кинбурн повидаться с мужем и сыном, но в итоге не встретилась ни с тем, ни с другим. Более того, дочь Матвея Зотова, какой мы знаем ее по первому фильму «Гардемарины, вперед!», здесь вдруг становится Николаевной. Как так получилось, что зрители вот уже 30 лет помнят отчество Софьи, а создатели его забыли? Утонченную красавицу Ягужинскую в исполнении Татьяны Лютаевой режиссер решила не вводить в фильм, хотя актриса говорила во многих интервью, что готова сниматься, так зачем понадобилась располневшая Машная? Роль у нее здесь какая-то смешная. Хоть бы уж тогда показали ее встречу с Корсаком!

Очень оборванным, на мой взгляд, получился финал. Императрицу Екатерину (Кристина Орбакайте), из-за которой гардемарины оказались у берегов Новороссии, мы больше не увидим, хотя именно ее личные обстоятельства послужили завязкой и второго, и третьего, и четвертого фильма. Поженились ли сын Корсака и дочь Анастасии, тоже не узнаем. Куда направятся дальше гардемарины, нам не рассказали. Мы оставили их под Кинбурном и, скорее всего, навсегда. Про съемки шестой части 87-летняя Светлана Дружинина еще ничего не говорила. Понятно, что ей очень хотелось вновь увидеть на съемочной площадке любимых артистов, и есть ощущение, что в первую очередь продолжение истории о гардемаринах она делала для себя, чтобы, как говорится, «закрыть гештальт». Но уже по первой части «Мир» понятно: фильм в прокате провалился, на сеансах — пустые залы, и «Война» ничего в корне уже не изменит: война за зрителя здесь, к сожалению, проиграна.