«Бедная Лиза»: страдания юной цесаревны вместо исторической правды

6 декабря — очередная годовщина со дня восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. И правы были на телеканале «Россия», назвав сериал «Елизавета» самой долгожданной премьерой года. С февраля в эфире крутили трейлеры с обещанием «Скоро», в итоге летом фильм сначала появился на платформе «Смотрим», и только в сентябре мы увидели его на телеэкранах. Я люблю историческое кино и действительно ждала эту премьеру, но в итоге осталась с обманутыми ожиданиями.

Вообще 18-й век — мое любимое историческое время, когда человеческие судьбы делали немыслимые зигзаги. Когда неграмотная дочь литовского крестьянина Марта Скавронская могла стать русской императрицей, а образованнейшая Прасковья Юсупова из самого богатого семейства страны — закончить свою жизнь в монастыре в кандалах, под усиленной охраной как опасная государственная преступница. Когда сын немецкого медика Лесток мог встать во главе дворцового переворота, а бывший певчий малоросской церкви Алеша Розум тайно обвенчаться с императрицей. Когда верность и преданность членам царской фамилии могли привести как на плаху, так и в кресло канцлера. Все эти зигзаги в сериале нашли отражение! И здесь ярко показано, что человеческая жизнь в 18 веке не стоила ничего!

АКТЕРЫ

Государственные мужи в исполнении Балуева, Ракова, Маховикова в сериале прекрасны, как умело они плетут кружево интриги, но молодежь оказалась неубедительна. Трое пажей Елизаветы (Юлия Хлынова) на протяжении многих серий мне казались «одинаковыми с лица»: смотрела и не понимала, как спустя всего 16 лет они станут крупными сановниками, вершащими судьбы империи. Пажи в России появились еще при дворе Петра I, они выполняли поручения монарших особ, но это были мальчишки. Вообще зрелых юношей приставлять к девице, да еще и такого веселого нрава, было бы крайне опрометчиво. Александру Шувалову, который действительно служил пажом при Елизавете, на момент начала фильма должно быть всего 13-14 лет. Возможно, в сериале есть некая отсылка к гардемаринам, но там три совершенно разных темперамента!

Помню, как в детстве мы с подругами обсуждали, кому кто в «Гардемаринах» больше нравится и не могли выбрать одного, а тут я вообще не определилась, кто мне симпатичен. Ну не в Меньшикова же с Остерманом влюбляться!

Цифры и факты Режиссер фильма — Дмитрий Иосифов, сезон — 1, серий — 12, места съемок — Москва, Санкт-Петербург, Ростов Великий

И не нашлось мужского персонажа, ради которого стоило бы смотреть дальше! Шубин и Бутурлин (в фильме почему-то Батурин) оказались тоже какие-то картонные, без глубокой прорисовки характера. За что их полюбила цесаревна? К сожалению, ни интерьеры, ни костюмы, ни операторская работа не смогли сгладить отсутствие молодых харизматичных мужчин в сериале.

Зато хороши женщины! Впрочем, 18-й век в России — век женщин на троне! Покорила Прасковья Юсупова в исполнении Ангелины Поплавской. Судьба этой девушки незаслуженно трагичная. Дружбу с Елизаветой ей не простила подозрительная и жестокая Анна Иоанновна. Приди тогда к власти Елизавета — и Юсупова была бы при ней, как Дашкова при Екатерине II — занималась бы просвещением.

Холодные и злые глаза Мавры — Варваре Шаталовой удалось уловить самую суть главной фрейлины Елизаветы, которая потом будет держать в страхе весь двор. Странно только, что в сериале она предает свою цесаревну и любит Сашу Шувалова. В реальности Мавра Егоровна была замужем за его братом Петром. И, кстати, где сам Петр, который сыграл не последнюю роль в том, чтобы 6 декабря 1741 года Елизавета объявила себя новой самодержицей?

И, конечно, страсть и своенравность, страх за свою жизнь и жестокость при отсутствии настоящей внутренней силы смогли передать Агриппина Стеклова и Светлана Смирнова-Кацагаджиева, сыгравшие Екатерину I и Анну Иоанновну. На их фоне Елизавета и вправду кажется беззаботной девчонкой, думающей лишь о любви.

О чем кино?

По идее — о пути цесаревны Елизаветы к престолу. Так распорядилась судьба, что дочери Петра пришлось выбирать: либо власть, либо смерть. Но слоган этого фильма «Трон или любовь», и здесь Елизавета живет только чувствами и лишь к концу 12-й серии понимает, какая на самом деле она эгоистка.

Правда, в финальном эпизоде с ее «прозрением» так много пафоса, что зубы сводит. Сюжет здесь двигает мифическое завещание Петра «Оставить все…» Елизавете — дописали сценаристы. Исторических неточностей много, но на это пытаюсь закрыть глаза и вспоминаю Дюма, который говорил, что история для него только гвоздь, на который он вешает свою картину. Сериал позиционируют как приключенческий, но хоть какая-то правдоподобность должна быть? Неужели в реалиях 18-го века цесаревна так сильно хотела замуж за Бутурлина, что решилась бежать с ним, не понимая, чем все это может обернуться?

СМОТРИБЕЛЬНОСТЬ

Вот, казалось бы, полный набор ингредиентов: пальба, трактиры, стычки, шпаги, кони, даже колдовства намешали — и блюдо должно получиться такое, что не оторваться. А оно с первой ложки — не то. Или что-то опять не так со сценарием — в угоду приключениям ушла какая-то глубина характеров. Или молодые актеры просто не смогли «вытянуть» своих не самых простых персонажей.

Но еще жива надежда, что второй сезон будет правдоподобнее — события там предстоят более драматические, да и Елизавета должна измениться. Потому что пока целая пропасть между этой девочкой, влюбляющейся в военных, и женщиной, которая декабрьской ночью в казармах Преображенского полка скажет своим гренадерам: «Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мной!», и они на своих плечах внесут ее в Зимний дворец.

Ольга Петрова