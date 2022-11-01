«Надвое»: две любовные истории на два города в одном сериале

Рядовая командировка в Питер раскалывает жизнь двух друзей-коллег надвое — на до и после. История, которая начинается легко, в итоге оборачивается для обоих неврастенией и депрессией.

На этой неделе на интернет-платформах вышла заключительная серия фильма Валерия Тодоровского «Надвое». Впрочем, впереди его телевизионная премьера: он снят по заказу телеканала «Россия».

Интерес зрителя еще во время съемок подогревали тем, что на одной площадке впервые встретились Александр Петров и Данила Козловский, которых называют самыми популярными и соответственно высокооплачиваемыми актерами десятилетия. Я не отношу себя к поклонницам ни того, ни другого и надеюсь, это дало мне возможность оценить сериал объективно.

АКТЕРЫ

Первая встреча с Петровым на экране — и сразу отсылка к Шурику из комедий Гайдая: рыжие волосы, очки, клетчатая рубашка, открытый взгляд, улыбка, и зовут героя тоже Александром. Балагур с запасом шуток, который серфит от девушки к девушке, не удосуживаясь ставить точки в отношениях. «А Галя в курсе, что вы расстались?» — спрашивает его Костя, герой Козловского. «Мы не созваниваемся, не переписываемся, она должна понять, что все кончено», — отвечает Саня. Галя же ждет и утешает себя тем, что он просто заработался.

Но уже в четвертой серии шутки заканчиваются, и начинается сплошная неврастения. И мы понимаем — вот ради чего Тодоровский пригласил Петрова в этот проект. Тонко передать весь нерв он умеет. Вспомним хотя бы «Притяжение» или «Стрельцова». В начале фильма ему искренне сочувствуешь, но в седьмой серии, глядя на то, как он унижает Настю вечером в питерском дворике, уже мысленно кричишь ей: «Беги от него, зачем он тебе такой нужен?!»

Тодоровский говорит, что образы главных героев создавал специально под актеров. Может быть, поэтому Данила Козловский снова играет самого себя? Внутренний надлом, рефлексия, желание при любых обстоятельствах быть хорошим парнем. И нигде себя не расплескать.

Вот Саня, герой Петрова, давит прыщики, увидев себя в зеркале лифта, или едет домой пьяным в закапанной кровью рубашке после драки — он не боится быть смешным и нелепым. Козловский же потерять лицо не может, он должен быть хорош с любого ракурса — хоть портрет пиши. А тут нужно выпутаться из любовного треугольника, не потеряв уважение к самому себе.

О ЧЕМ КИНО?

Для меня этот сериал — история обмана: как каждая новая порция лжи словно вбивает клин между главными героями и их возлюбленными. «Я соврал, потому что не хотел делать тебе больно», «Я боялась тебя потерять» — этакая ложь во спасение. Одно наслаивается на другое, и все — герои в паутине, из которой невозможно выбраться. А из отношений уходит самое главное — доверие.

Костя, герой Козловского, обманывает еще и самого себя. У него есть прекрасный момент, когда он решает за один вечер перекроить жизнь: поменять работу, женщину и город. Но события начинают складываться так, чтобы не дать ему выскользнуть из этой паутины лжи. И чем ближе к финалу, тем меньше шуток, тем выше накал.

Кстати, никакого перетягивания одеяла между актерами я не заметила, им обоим уделено равное количество экранного времени. Ради этого тандема, мне кажется, многие зрители и включили сериал. А еще любопытно, что Ирина Старшенбаум, с которой у Петрова был долгий роман, здесь играет любовницу Кости. Хотя в целом все женские образы прорисованы тусклее мужских. Да и нет у девушек задачи затмить мужчин. Настя — для Сани лишь образ идеальной женщины, а Ира нужна, чтобы с ней Костя наконец «почувствовал себя живым».

СМОТРИБЕЛЬНОСТЬ

Действие мало того что разворачивается неторопливо, так потом все ситуации повторяются уже в диалогах друзей. И слова здесь значат больше действий. Саня говорит бесконечно, но ощущение, что слушаем его только мы, а не Костя — он слишком погружен в себя. Да в фильме в принципе никто никого особо не слушает — и Тодоровский делает на этом акцент.

А вот «медленность» сюжета — то, за что в интернете уже начали ругать сериал, — мне лично зашла. Вот один полминуты смотрит в окно «Сапсана», а другой сидит в гостиничном номере и глядит в одну точку… А как иначе нам понять переживания героев? Без этих моментов история получилась бы схематичной. Тем более что сюжет банален, и нет смысла «гнать» его. Хотя — вот парадокс — некоторые моменты совершенно непредсказуемы, и этим сериал держит в напряжении.

Не хватило видовых съемок Питера и Москвы, за исключением финала с теплоходом по Неве. Есть образ дороги: вокзал, «Сапсан», мосты, мелькающие деревья, но два города не стали полноценными участниками истории. С таким же успехом герои могли ехать в Нижний Новгород или Вышний Волочек.

И еще — мне кажется, зря этот сериал интернет-платформа «цедила» по одной серии в неделю, лучше посмотреть его весь за несколько дней — тогда впечатление будет более цельным и погружение в эмоции героев более полным. Тогда не будет ощущения затянутости и совсем неожиданно выплывут финальные титры…

Ольга Петрова