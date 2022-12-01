Новые приключения итальянцев в России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В фильме Казанова начинает писать свои откровенные мемуары, которые и сделают его имя нарицательным. Фото пресс-службы Первого канала

Две яркие фигуры 18 века, Екатерина Вторая и Джакомо Казанова, встретились в новом сериале братьев Чижиковых. Два этих имени заставили меня начать смотреть фильм «Казанова в России», который до Нового года показывают на Первом канале. Правда, все, что происходит на экране, никакого отношения к российской истории не имеет и в общем-то даже не претендует на какую-либо достоверность. Поэтому предлагаю разбирать сериал как приключенческий.

О чем кино?

 

Двое итальянцев друг за другом приезжают в Россию. Казанова должен выкрасть/выкупить/выманить обязательство о престолонаследии, неосмотрительно подписанное Екатериной еще до восшествия на трон. В нем она обещает отдать власть сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия. Естественно, такой важный документ (к слову, не существовавший в реальности) исчезает. Более того, о бумаге, подписанной в атмосфере строжайшей секретности, почему-то знают европейские дворы и папа римский. Интрига закручивается вокруг этого документа, с помощью которого масоны, иезуиты и добропорядочные католики намерены сместить Екатерину с трона.

Метаморфозы Татьяны: бывшая крепостная произвела фурор на балу у государыни. Фото film.ru

Еще один итальянец — адвокат Мануччи, посланный уже Ватиканом, должен убить Казанову и забрать у него автограф императрицы. А еще в смерти Казановы заинтересованы иезуиты. Как же все было понятно в «Мушкетерах», которые до сих пор считаются образцом приключенческого романа: нужно вернуть в Париж подвески королевы!.. Д’Артаньян скачет за ними в Лондон, люди кардинала пытаются ему помешать. Здесь же все охотятся за всеми, и от обилия непонятных персонажей на экране встает вопрос: кто все эти люди?!
Создатели сериала не скрывают, что посмотрели все фильмы Марка Захарова по сценариям Григория Горина, чтобы пропитаться их юмором и легкостью. Может, поэтому местами их детище напоминает «Формулу любви», где еще один итальянец — граф Калиостро — застревает в российской глубинке и пытается, следуя своей науке, разжечь любовь в дочке сельского помещика Марии. Только героям братьев Чижиковых не хватает обаяния захаровских персонажей. Сериал вроде комедийный, но шуток, которые уйдут в народ, здесь нет.
Режиссеры говорят, хотели сделать смешными бытовые моменты: вот нос у героя зачесался, вот корсет давит, но это работает с простыми людьми. Знакомство зрителей с князем Потемкиным, к примеру, начинается с того, что он надевает на бегу сапог, спотыкается и роняет в пыль треуголку? К чему эта сцена? Или эпизод с императрицей, падающей в искусственный канал? Спасая Екатерину от пушки на колесах, которая катилась по лестнице прямо на государыню, Казанова подхватывает ее на руки, но не удерживается — и вот они оба уже в воде.

Актеры 

 

Артем Ткаченко, играющий главного злодея, будь он моложе, мог бы исполнить роль Казановы. В этом фильме он похож на Валерия Леонтьева в образе из своей знаменитой песни: «Я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук, Казанова…» Ощущение, что Мануччи и Казанова не антагонисты, а две половинки одного авантюрного целого. Только один празднует жизнь, соблазняет, играет в карты, а второй держит обет воздержания, мистифицирует, пьет и в целом преисполнен жажды мести за своих сестер, якобы обесчещенных Казановой. Хотя, глядя на этих девиц, еще вопрос, кто кого соблазнил.

Казанова и не заметит, как сам влюбится в свою ученицу. Фото kino-teatr.ru

На главную роль режиссеры пригласили сербского актера Ивана Босильчича, и, на мой взгляд, ему идет этот образ. Кто читал мемуары Казановы, знает, что искусный соблазнитель — лишь маска, под которой не все были способны разглядеть человека образованного, смелого, с острым умом, смекалкой и чувством юмора. А женщины любят мужчин талантливых и веселых. Нет более распутного времени в мировой истории, чем 18 век, потому Казанове легко было стать одним из его символов. В сериале герою 40, и в нем уже проступает будущий философ, который закончит свои дни библиотекарем в одном из замков Богемии.

Цифры и факты
Режиссеры — Илья Чижиков, Антон Чижиков,
серий — 12,
место съемок — Санкт-Петербург и пригороды

На мой взгляд, гораздо более интересная линия, чем охота за автографом императрицы, история Пигмалиона и Галатеи. Казанова выкупает у помещика крепостную девку Татьяну (Мария Скуратова) и на спор с Потемкиным стремится превратить ее в светскую даму, сделать фрейлиной государыни и выдать замуж за какого-нибудь богатого дворянина. Суть пари в том, что никто не должен понять подлога. И за Татьяной действительно интересно наблюдать, в уме и смелости ей тоже не откажешь. Лишь простота и непосредственность мешают девушке быстро превратиться в царицу балов.

В России Казанова находит друга в лице Григория Потемкина, еще не ставшего фаворитом императрицы. Фото kino-teatr.ru

Марьяна Спивак женщина красивая, видная, но для роли самодержицы ей не хватает породистости что ли… И харизмы. Хотя она пытается ставить мужчин на место, давая понять, кто на самом деле принимает решения. Вообще сыграть Екатерину Вторую правдоподобно — по всем историческим канонам — настоящий вызов для любой актрисы. Чисто внешне императрица в исполнении Спивак получилась похожей на Джулию Ормонд в фильме 1991 года «Молодая Екатерина».
В сериале появляется и Вениамин Смехов в роли представителя масонов. Длинные волосы, камзол, манера речи возвращают нас в эпоху мушкетеров, к стареющему Атосу, который учил жизни своего сына Рауля. Этот персонаж и отправляет Казанову в Россию.

Смотрибельность 

 

Как авантюрному детективу (именно так его позиционируют создатели) фильму не хватает драк, дуэлей, погоней и более внятного противостояния двух итальянцев — Казановы и Мануччи. Сам сюжет потерялся за разговорами, любовными сценами, карточными играми, растворился в количестве несущественных персонажей и эпизодов, которые лишь тормозят динамику сериала. На мой взгляд, его можно сократить раза в полтора. В чем детективная составляющая, пока остается загадкой.
Куда делись сценаристы уровня Григория Горина или Эмиля Брагинского, способные придумать по-настоящему смешные сцены и диалоги? Любое кино начинается со сценария. Коллеги-журналисты уже назвали этот сериал предновогодним капустником. Можно еще сравнить с солянкой: столько неплохих ингредиентов, но их так перемешали, что главный вкус блюда непонятен. Что это: приключения, детектив или лирическая комедия для женской аудитории?

Ольга Петрова
Опубликовано: 21 декабря 2022 г.


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