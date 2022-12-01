Новые приключения итальянцев в России

Две яркие фигуры 18 века, Екатерина Вторая и Джакомо Казанова, встретились в новом сериале братьев Чижиковых. Два этих имени заставили меня начать смотреть фильм «Казанова в России», который до Нового года показывают на Первом канале. Правда, все, что происходит на экране, никакого отношения к российской истории не имеет и в общем-то даже не претендует на какую-либо достоверность. Поэтому предлагаю разбирать сериал как приключенческий.

О чем кино?

Двое итальянцев друг за другом приезжают в Россию. Казанова должен выкрасть/выкупить/выманить обязательство о престолонаследии, неосмотрительно подписанное Екатериной еще до восшествия на трон. В нем она обещает отдать власть сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия. Естественно, такой важный документ (к слову, не существовавший в реальности) исчезает. Более того, о бумаге, подписанной в атмосфере строжайшей секретности, почему-то знают европейские дворы и папа римский. Интрига закручивается вокруг этого документа, с помощью которого масоны, иезуиты и добропорядочные католики намерены сместить Екатерину с трона.

Еще один итальянец — адвокат Мануччи, посланный уже Ватиканом, должен убить Казанову и забрать у него автограф императрицы. А еще в смерти Казановы заинтересованы иезуиты. Как же все было понятно в «Мушкетерах», которые до сих пор считаются образцом приключенческого романа: нужно вернуть в Париж подвески королевы!.. Д’Артаньян скачет за ними в Лондон, люди кардинала пытаются ему помешать. Здесь же все охотятся за всеми, и от обилия непонятных персонажей на экране встает вопрос: кто все эти люди?!

Создатели сериала не скрывают, что посмотрели все фильмы Марка Захарова по сценариям Григория Горина, чтобы пропитаться их юмором и легкостью. Может, поэтому местами их детище напоминает «Формулу любви», где еще один итальянец — граф Калиостро — застревает в российской глубинке и пытается, следуя своей науке, разжечь любовь в дочке сельского помещика Марии. Только героям братьев Чижиковых не хватает обаяния захаровских персонажей. Сериал вроде комедийный, но шуток, которые уйдут в народ, здесь нет.

Режиссеры говорят, хотели сделать смешными бытовые моменты: вот нос у героя зачесался, вот корсет давит, но это работает с простыми людьми. Знакомство зрителей с князем Потемкиным, к примеру, начинается с того, что он надевает на бегу сапог, спотыкается и роняет в пыль треуголку? К чему эта сцена? Или эпизод с императрицей, падающей в искусственный канал? Спасая Екатерину от пушки на колесах, которая катилась по лестнице прямо на государыню, Казанова подхватывает ее на руки, но не удерживается — и вот они оба уже в воде.

Актеры

Артем Ткаченко, играющий главного злодея, будь он моложе, мог бы исполнить роль Казановы. В этом фильме он похож на Валерия Леонтьева в образе из своей знаменитой песни: «Я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук, Казанова…» Ощущение, что Мануччи и Казанова не антагонисты, а две половинки одного авантюрного целого. Только один празднует жизнь, соблазняет, играет в карты, а второй держит обет воздержания, мистифицирует, пьет и в целом преисполнен жажды мести за своих сестер, якобы обесчещенных Казановой. Хотя, глядя на этих девиц, еще вопрос, кто кого соблазнил.

На главную роль режиссеры пригласили сербского актера Ивана Босильчича, и, на мой взгляд, ему идет этот образ. Кто читал мемуары Казановы, знает, что искусный соблазнитель — лишь маска, под которой не все были способны разглядеть человека образованного, смелого, с острым умом, смекалкой и чувством юмора. А женщины любят мужчин талантливых и веселых. Нет более распутного времени в мировой истории, чем 18 век, потому Казанове легко было стать одним из его символов. В сериале герою 40, и в нем уже проступает будущий философ, который закончит свои дни библиотекарем в одном из замков Богемии.

Цифры и факты Режиссеры — Илья Чижиков, Антон Чижиков,

серий — 12,

место съемок — Санкт-Петербург и пригороды

На мой взгляд, гораздо более интересная линия, чем охота за автографом императрицы, история Пигмалиона и Галатеи. Казанова выкупает у помещика крепостную девку Татьяну (Мария Скуратова) и на спор с Потемкиным стремится превратить ее в светскую даму, сделать фрейлиной государыни и выдать замуж за какого-нибудь богатого дворянина. Суть пари в том, что никто не должен понять подлога. И за Татьяной действительно интересно наблюдать, в уме и смелости ей тоже не откажешь. Лишь простота и непосредственность мешают девушке быстро превратиться в царицу балов.

Марьяна Спивак женщина красивая, видная, но для роли самодержицы ей не хватает породистости что ли… И харизмы. Хотя она пытается ставить мужчин на место, давая понять, кто на самом деле принимает решения. Вообще сыграть Екатерину Вторую правдоподобно — по всем историческим канонам — настоящий вызов для любой актрисы. Чисто внешне императрица в исполнении Спивак получилась похожей на Джулию Ормонд в фильме 1991 года «Молодая Екатерина».

В сериале появляется и Вениамин Смехов в роли представителя масонов. Длинные волосы, камзол, манера речи возвращают нас в эпоху мушкетеров, к стареющему Атосу, который учил жизни своего сына Рауля. Этот персонаж и отправляет Казанову в Россию.

Смотрибельность

Как авантюрному детективу (именно так его позиционируют создатели) фильму не хватает драк, дуэлей, погоней и более внятного противостояния двух итальянцев — Казановы и Мануччи. Сам сюжет потерялся за разговорами, любовными сценами, карточными играми, растворился в количестве несущественных персонажей и эпизодов, которые лишь тормозят динамику сериала. На мой взгляд, его можно сократить раза в полтора. В чем детективная составляющая, пока остается загадкой.

Куда делись сценаристы уровня Григория Горина или Эмиля Брагинского, способные придумать по-настоящему смешные сцены и диалоги? Любое кино начинается со сценария. Коллеги-журналисты уже назвали этот сериал предновогодним капустником. Можно еще сравнить с солянкой: столько неплохих ингредиентов, но их так перемешали, что главный вкус блюда непонятен. Что это: приключения, детектив или лирическая комедия для женской аудитории?

Ольга Петрова