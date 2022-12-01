Черный пес Петербург следит за тобой

О чем сериал?

Из моргов Санкт-Петербурга исчезают тела молодых девушек. Завязка такая, что сразу понимаешь, куда попал. За расследование берутся двое полицейских. Под песни Тани Булановой колесят они по мрачному городу. Чтобы погрузить Петербург в этот мрак, на съемках даже пришлось приглушать уличные фонари. Ни одного кадра с солнцем! Весь сериал, по словам его создателей, это 80 ночных смен. Придуманный в Голливуде стиль нуар на российском экране. Со всеми составляющими: моргом, кладбищем, лесом, темными улицами и дворами-колодцами.

Для меня любая встреча с Петербургом на экране — событие. Город настолько кинематографичен, что кажется, ему нравится сниматься. И здесь он не просто фон — то соучастник преступлений, то главный свидетель. Цифра 1703 в названии, которая в общем-то не обыгрывается в фильме, отсылает только к дате основания Петербурга. Слоган у сериала соответствующий: «Черная комедия города белых ночей». Хотя, если вы любитель «Тайн следствия», фильм вам точно не зайдет, да я бы и не называла его комедией. И ночи в кадре не белые. Хотя шутки героев немного разбавляют весь этот полумрак.

Актеры

Щепотка абсурда, ложка артхауса, целая бочка детективных сюжетов с Гошей Куценко в главной роли. Все это сочетание приводит к необычному, непривычному (да один камин в полицейском отделении чего стоит), но, главное, смотрибельному и яркому (это относится к эмоциям, а не к картинке) сериалу минувшей осени. Заикающегося, давно ничему не радующегося и не удивляющегося, при этом очень брутального героя Куценко с глазами еще темнее, чем улицы Петербурга, оттеняет молодой полицейский из Москвы Вадик в исполнении Кузьмы Сапрыкина. Их дуэт держит в напряжении с самого начала знакомства и до завершения расследования. У одного все в жизни уже было, у другого — только будет.

Но здесь не только опыт противостоит молодости, одно поколение — другому, но и режиссер зачем-то вводит тему ментального различия между москвичами и петербуржцами. То же самое было у Тодоровского в «Надвое». Мол, Москва — это все про карьеру и деньги, а Петербург — про карму, душу, смысл жизни. И такой петербургской гордыней от этого тянет… Но снимала сериал московская команда, и в этом есть какая-то провокация.

Гоша Куценко говорит: зарекался играть полицейских, но здесь зацепил сценарий. Он же придумал, что его герой Гоша Колпаков заикается. Изначально у сценариста этого не было. Крутой лысый мужик в кожанке с пистолетом — прекрасно владеет своим телом, чувствует пулю спиной, но не владеет речью. И чем острее момент, тем тяжелее Колпакову даются слова. К чему такой ход? Чтобы сбить пафос в моменте — объяснила съемочная группа в 9-й серии, которая снята как фильм о фильме.

Сериал «1703»,

режиссер — Сергей Сенцов,

8 серий,

место съемок — Санкт-Петербург.

На мой взгляд, нормальных героев, кроме Вадика, там нет вообще. Он приезжает в светлом плаще, белых кедах из Москвы в Питер и словно попадает в другую Вселенную. И этот светло-бежевый плащ (который с первой же серии начинает забрызгиваться грязью и кровью) так контрастирует с черным городом. «Черный пес Петербург», — вспоминает герой Куценко знаменитую песню ДДТ.

Тема отцов и детей в новой интерпретации звучит в отношениях Гоши Колпакова с сыном Родей (Павел Табаков). На работе один мальчишка, дома — другой. И свой еще более странный, чем заезжий московский. Режиссер вводит навеянную Западом гендерную тему: сын ощущает себя женщиной, пьет гормоны, растит грудь и хочет уехать в Европу. И это не пропаганда ЛГБТ! Тема ложится на русскую почву с нашим русским юмором. И брутальный, много пьющий отец-полицейский должен пережить еще и эту насмешку судьбы! Вообще иронией, цитатами, отсылками и даже пародиями сериал нашпигован. Кроме детективной линии я следила еще и за тем, как Вадик и Родя влияют и меняют характер Колпакова.

А еще здесь очень много персонажей, причем один страннее и страшнее другого, и невольно вспоминаешь Кунсткамеру — тоже ведь символ Петербурга.

Сюрреалистические вставки в начале каждой серии — некий экскурс в историю, видимо, для оправдания названия. Андрей Федорцов, тот самый из «Убойной силы», в роли начальника питерского отделения, забавный и колоритный. Николай Фоменко неожиданно хорош в роли батюшки! Давно не видела его на экране. Вообще подбор актеров можно назвать удачным. Режиссер Сергей Сенцов умеет работать с актерским составом. Динамика сериала неспешная, события идут своим чередом, но заскучать не получится. Вспомните популярного «Физрука»! Режиссером этого сериала тоже был Сенцов. Может быть, он любит главных героев без растительности на голове?

У фильма уже две награды: за оригинальный сценарий и оригинальную музыку на Фестивале стримингового контента. Кстати, порадовала сцена с исполнением музыканта Эдуарда Шарлота (здесь ему тоже нашли роль) песни группы «Гражданская Оборона», причем, что редко бывает в современных фильмах, песня звучит целиком.

Смотрибельность

Проходить мимо этого сериала, наверное, неправильно и неучтиво. Для массового зрителя, конечно, ближе майор Гром, чем лысый капитан Колпаков. Но любителям Петербурга Достоевского и тем, кто хочет узнать новое оригинальное российское кино, стоит найти сериал в сети и включить первую серию. А потом и сами не заметите, как вас затянет и как после просмотра в голове будут крутиться песни Булановой.

Ольга Петрова