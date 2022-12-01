Фильм о декабристах превратили в сериал

«Не пропадет ваш скорбный труд…»

«Мы мученики за свободу Отечества, мы первые жертвы большой войны, а значит, война началась!» «Умирать ради мечты можно — убивать нельзя!» «Я вел вас к победе, а не на убой…» «Если прольем кровь, не победить никому!» Весь фильм можно разобрать на цитаты: хоть один афоризм, но произносит каждый из героев. Восстанию на Сенатской площади 14 декабря 1825 года посвящен новый российский сериал «Союз спасения. Время гнева». 2-часовой фильм, вышедший на экраны в декабре 2019 года, удлинили почти в три раза. Режиссер и сценарист Никита Высоцкий объясняет: хотелось показать мотивы декабристов, как зрел заговор. Сериал уже можно целиком посмотреть в интернете, но Первый канал крутит трейлер с обещанием «Скоро в телеэфире».

О чем кино?

Не стоит сравнивать новый сериал со «Звездой пленительного счастья». Тот — о подвиге жен декабристов, этот — о восстании на Сенатской площади. И тональность сериала совсем другая, нежели была у советского фильма. Я все думала, почему Первый канал решил снять такое кино именно сейчас? Продюсировали его Константин Эрнст и Анатолий Максимов.

Тема смены власти звучит рефреном, причем не только среди декабристов. Александр I, его братья Константин и Николай то и дело вспоминают убийство своего отца — императора Павла. И опасение за себя, за семью, за монархию присутствует в их разговорах. А тут пол-Петербурга в заговоре! Как было подавлено восстание, показано буквально по минутам со всей исторической точностью. Как военные и горожане гибли не столько от выстрелов, сколько в давке и потом на льду Невы. Понятно, что любая власть всегда будет стремиться разогнать бунтовщиков. А они, наивные, думали, что в них не посмеют стрелять. И, может быть, этот фильм как предупреждение тем, кто восхищается эпохой дворцовых переворотов?

Смотрела сцену восстания и не знала, кому сочувствовать: то ли молодому императору Николаю, то ли генералу Милорадовичу, то ли мятежникам. Зрителям дали самим решать, на чьей они стороне. Однозначно жаль было солдат, кричавших «Ура, Константин!» и не ведавших, что Константин в Варшаве отрекся от престола и не пожелал не то что приехать в Петербург, а даже оформить отречение на бумаге.

Милорадовичу, одному из лучших учеников Суворова, герою войны 1812 года, ценившему простых солдат, почти удалось убедить их вернуться в казармы. Если бы не выстрел Каховского. Нервно, в спину, чтобы генерал замолчал. В сериале есть очень сильная сцена, где Милорадович терпит, когда ему достанут пулю, чтобы узнать, не солдатская ли она. «Пистолетная», — говорит хирург, и генерал выдыхает. Но ведь и его Константин тоже предал. Не любили военные Николая Павловича, не хотели его воцарения. Он еще ходил в великих князьях, когда к нему приклеилось это прозвище «Николай Палкин».

Актеры

Как же здорово сыграл молодого императора Иван Колесников! Настоящая находка для создателей фильма! И в сериале как раз можно проследить, как он меняется: от юноши, который тенью следует за Александром, до государственного мужа, способного отдать приказ стрелять по восставшим. «Жестокость они мне смогут простить, слабость не простят никогда», — объясняет он сенатору Мордвинову. «Милосердие — не слабость, это право сильного», — парирует граф.

В сериале появились новые герои, которых не было в 2-часовом фильме: Сперанский в исполнении Максима Аверина, Петр Волконский (начальник Главного штаба, шурин декабриста Сергея Волконского) — в исполнении Безрукова, военный министр Аракчеев — на эту роль пригласили Романа Мадянова.

Не понимаю, почему наш кинематограф так льстит Сергею Трубецкому, сначала доверив сыграть его Алексею Баталову, а теперь Максиму Матвееву? Трубецкой ведь даже не пришел на площадь, хотя накануне обещал, что лично возглавит восстание, а потом на допросах выдал 22-х соучастников. Желал придать весомость их тайному обществу: якобы полстолицы втянуто в заговор, хотя никто его, генерала, героя войны с Наполеоном, и не пытал.

«Вы трус!» — как перчатку в лицо бросает ему обвинение Рылеев. «А вы безумны», — отвечает Трубецкой. И как тут не вспомнить Владимира Высоцкого, чей сын и поставил «Союз спасения. Время гнева»: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». В сериале хорошо показано, насколько врасплох застала заговорщиков смерть Александра I, как ничего не было продумано, и как много противоречий было внутри Северного и Южного обществ.

Может, этим ореолом героизма и романтичности декабристы обязаны своим женам, а не идеям о Конституции? И еще, конечно, Ленину, считавшему, что «декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию».

В сериале лучше, чем в фильме, прорисован характер Муравьёва-Апостола (Леонид Бичевин), которого Никита Высоцкий выбрал главным героем. Но он получился приторно положительным, как принц из сказки. Особенно на фоне Пестеля с Трубецким. Правда, его тоже не жаль. Для меня в этом сериале не было ни одного персонажа, за судьбу которого я бы всем сердцем переживала. И совсем не поняла, зачем там любовная линия Муравьёва-Апостола с выдуманной сценаристами Анной Бельской? Чтобы ввести в фильм супругу генерального продюсера Софью Эрнст?

Екатерина Трубецкая, которая первой из жен декабристов поехала за мужем в ссылку, показана лишь в эпизодах, в то время как у исполнительницы главной женской роли на самом деле не было реального прототипа.

Смотрибельность

Сериал разгоняется медленно. Первые пять серий — это сплошные встречи и разговоры. Оживление вносят лишь сцены бунта Семеновского полка и воображаемого убийства императора и великого князя на военном смотре в Малороссии. В общем-то вся подготовка восстания — это бесконечные разговоры, мечты и споры, но для экранизации этого мало. Может быть, поэтому нужна была любовная линия? Но там все тоже ограничилось разговорами. Хотя те, кто любят историю и хотят от сюжета достоверности, думаю, оценят этот масштабный проект. И речь не столько о размахе съемок, создании костюмов и компьютерной графики, сколько о работе с архивами.

Ольга Петрова