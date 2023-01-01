Чувашский национальный музей станет площадкой Большого этнографического диктанта

Об этнографии страны — у Вышитой карты России

Всех желающих проверить общий уровень своей этнокультурной грамотности музей приглашает 3 ноября к 11.00 на площадку экспозиции «Вышитая карта России», сообщает Минкультуры республики.

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет с 3 по 8 ноября уже в восьмой раз. Ее организатор — Федеральное агентство по делам национальностей России. Слоган акции «Народов много — страна одна!» отражает огромную палитру наций, проживающих на территории Российской Федерации. С каждым годом количество желающих принять участие в диктанте растет, а география ширится.

Чувашский национальный музей выделил для участников диктанта зал, в котором экспонируется Вышитая карта России. После короткого инструктажа все получат тесты от организаторов. В них 30 вопросов о культурных особенностях и традициях народов, населяющих страну: 20 — общефедеральных и 10 — уникальных для Чувашии. Ответить на них нужно за 45 минут. Результаты оцениваются по стобалльной системе.

«По сути этнографический диктант мы проходим на протяжении всей жизни, ежедневно общаясь с разными людьми — представителями разных этносов. Причем, чем больше мы отличаемся, тем интереснее друг другу, — говорит директор музея Ирина Меньшикова. — Надеюсь, наш общий оберег — Вышитая карта России — вдохновит участников диктанта и поможет справиться с тестом на все 100 баллов».

СПРАВКА «СЧ»

В прошлом году этнографический диктант в музее писали 30 человек, среди них учителя, преподаватели вузов, члены национально-культурных объединений, сотрудники чебоксарских музеев. Средняя оценка составила 61 балл. Пройти тест можно и в онлайн формате — с 3 по 8 ноября на официальном сайте диктанта. Правильные ответы на задания будут опубликованы там же до 13 ноября 2023 года.