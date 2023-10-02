Начальник УФСИН по Чувашии провел рабочую встречу с членами Общественного совета

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В УФСИН России по Чувашской Республике прошла рабочая встреча, в которой приняли участие начальник УФСИН Чувашии Геннадий Шиндин, помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Алексей Мокеев, секретарь Общественного совета при ФСИН России, президент Фонда помощи заключённым Сюзанна Кирильчук, а также заместитель председателя Общественного совета при УФСИН Чувашии Михаил Фомичёв.

Участники обсудили вопросы пробации и ресоциализации осужденных женщин, работу действующих центров «Аврора» при лечебном исправительном учреждении № 7 и исправительной колонии № 2 УФСИН Чувашии и планирование открытия нового реабилитационного центра при исправительной колонии № 5 УФСИН.

Подводя итоги встречи, участники сошлись во мнении, что работа по подготовке к освобождению, социализации и адаптации осужденных крайне необходима и важна для предупреждения рецидивной преступности в стране и сохранения здорового общества в целом.



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