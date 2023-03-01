Общественный совет Управления Росреестра прошел в «Советской Чувашии»

В новой обстановке, в дружеской атмосфере

Первое в этом году заседание Общественного совета при Управлении Росреестра по Чувашии прошло в редакции «Советской Чувашии». Непривычное место проведения было выбрано не случайно. Председатель совета — главный редактор «СЧ» Владимир Васильев предложил сменить обстановку, чтобы участники рабочей группы могли выйти за рамки официальной встречи, поближе познакомиться с редакцией, журналистами, узнать, чем живет и как работает сегодня газета, освещающая, в том числе, и актуальные темы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость.

Руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева и члены Общественного совета, среди которых, к слову, не только профильные специалисты, юристы, риелторы, но и представители Русского географического общества, спортивной общественности, поблагодарили редакцию за приятную возможность провести в ее стенах заседание. «Благодаря новой обстановке, дружеской атмосфере наш совет собрался почти в полном составе», — отметила Екатерина Владимировна.

Гости осмотрели обновленное фойе редакции, которое служит не только стильной фотозоной, но и местом проведения пресс-конференций, брифингов, выставок, церемоний награждения и других мероприятий. Многофункциональным является и кабинет главного редактора газеты — это еще и студия, где записываются интервью с интересными персонами.

В большом восторге были гости и от посещения музея-архива редакции, где хранятся старые подшивки. Среди аккуратно подшитых газет можно найти любой номер, например, тот, что вышел в день вашего рождения, и узнать, что происходило в то время в республике, чем и поспешили воспользоваться некоторые гости.

Ну а затем в конференц-зале «СЧ», где каждое утро проводятся планерки, члены совета обсудили план работы на этот год, а также вопросы, касающиеся повышения качества и доступности госуслуг по государственной регистрации прав, сокращения сроков получения услуг. Кроме того, Екатерина Карпеева сообщила об одном из важных организационных и правовых изменений этого года — создании новой структуры. Речь идет о публично-правовой компании «Роскадастр», частью которой с 1 января 2023 года стала Кадастровая палата.

Филиал в Чувашской Республике возглавил Игорь Татур. На правах директора ППК «Роскадастр» Игорь Станиславович познакомил участников встречи с основными направлениями работы организации. Она займется внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, а также будет предоставлять документы Госфонда данных землеустройства.

Компания также является оператором информационных систем Росреестра. По словам директора, ППК получила архивы правоустанавливающих дел от Росреестра, а это колоссальный объем данных с 1998 года. Благодаря реорганизации в конечном итоге должно повыситься качество предоставляемых услуг в данной сфере, отметили участники встречи.

КСТАТИ

На раскрытие данных нужно согласие

Волнует общественность и как будет выдаваться информация, ведь с 1 марта 2023 года ограничен доступ к сведениям о физических лицах — правообладателях недвижимого имущества из Единого государственного реестра недвижимости. По словам Екатерины Карпеевой, узнать о том, кому принадлежит тот или иной объект недвижимости можно лишь если собственник даст письменное согласие на открытие сведений о себе неограниченному кругу лиц. В Управление через МФЦ уже начали поступать первые заявления владельцев жилья о раскрытии персональных данных в выписках из ЕГРН, чтобы, например, любой потенциальный покупатель смог заказать такой документ по квартире и проверить данные. Однако риелторы столкнулись с некоторыми техническими проблемами при заказе «экспресс-выписок» через портал Госуслуг. Специалисты Росреестра заверили, что в течение месяца сервис будет дорабатываться, и все нюансы будут учтены.