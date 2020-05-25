Олег Николаев посетил семь объектов в Алатырском и Порецком районах

«Земский» грант в глубинке подрастет, а в Алатыре у «именной» хоккейной коробки приведут в порядок футбольное поле

Рабочая поездка врио Главы республики Олега Николаева в Порецкий и Алатырский районы была разноплановой по характеру посещаемых объектов – от крупного мостового сооружения до реконструируемого краеведческого музея. Всего он успел побывать на семи «точках», с которыми не просто знакомился визуально, но и отдавал конкретные поручения. А после каждого объекта давал журналистам развернутый комментарий.

МОСТ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В Порецком идет капитальный ремонт моста через Суру — впервые за полвека его существования. К работам подрядная организация «СК-Волга» приступила летом прошлого года, не позже декабря запланировано сдать важный объект на автотрассе межрегионального значения.

Журналисты прибыли на «точку», как обычно, раньше врио Главы. Здесь уже был министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов, которого глава райадминистрации Евгений Лебедев, используя момент, «грузил» попутными проблемами. В частности, необходимостью приведения в порядок дороги от райцентра до крайнего села в Мишуково.

Прибывший вскоре врио Главы вышел из машины полностью экипированный, в маске и перчатках. В манере Олега Николаева – обходиться без церемониальных проволочек, приступая к делу с ходу. Пройдя до середины моста, откуда открывался восхитительный вид на Суру, он стал расспрашивать руководителя организации Юрия Скрипилина о ходе работ, вникая в технические детали.

Уже отремонтированы опорные части сооружения, пролетного строения, разобрано мостовое полотно. Сейчас ведется ремонт одной полосы моста, и транспорт движется в реверсном режиме. После завершения этой части приступят к ремонту параллельной полосы. На вопрос врио Главы, когда ее завершат, Скрипилин ответил, что к сентябрю. Основной объем работ приходится на нынешний год – в прошлом году из общей стоимости 183 млн рублей освоено лишь несколько десятков миллионов.

Владимир Осипов презентовал подрядчика как достаточно надежного, с большим опытом работы на подобных сооружениях. Отставания от графика не наблюдается. Олегу Николаеву было интересно, много ли материалов местного производства используется на объекте. До 80 процентов, ответил Юрий Скрипилин.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Чувашия активно включается в реализацию федеральной программы ремонта и реконструкции мостовых сооружений. Выделены необходимые финансовые средства на проведение необходимых изысканий и экспертиз. Главная цель – обеспечить качество и надежность мостов и переходов, безопасность дорожного движения в целом. Также немаловажно применение на этих работах материалов, произведенных на предприятиях нашей республики. Ведь это дает возможность создавать новые рабочие места».

НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР И НОВЫЕ КАДРЫ

Зданию детской поликлиники Алатырской районной больницы даже не полвека, а целых 87 лет. За это время оно, конечно, ремонтировалось, но самый большой и красивый ремонт состоялся в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств республиканского бюджета в сумме более 18 млн рублей.

Внешний и внутренний вид поликлиники буквально преобразился, что отметил врио Главы. Но интерьером, даже хорошим болезни не вылечишь, в первую очередь нужны хорошие врачи, отметил он. Нельзя сказать, что ими поликлиника укомплектована полностью, но делается для этого немало. Олега Алексеевича встретили две красивые молодые дамы – Анна Петрова и Марина Степанова. Врачебные специальности у них разные, но обе воспользовались программой «Земский доктор». Анна приступила к работе позапрошлым летом, получив грант, купили с мужем жилье «не без помощи родителей». Коллега-кардиолог Марина также получила грант. В коридоре состоялось общение и с одной из мам пациентов.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Мне было очень приятно выслушать мнение конкретного человека о том, что многое в обслуживании больных поменялось в лучшую сторону. А еще приятней было общаться с молодыми «земскими» врачами. Очень важно, что они сделали свой выбор, он им нравится, они готовы здесь жить и работать. Именно это мотивирует нас и далее двигать эту программу, синхронизируя ее с другими мерами поддержки развития местных территорий. Ведь малые города по своим критериям также могут использовать эти виды поддержки.

Неделю назад специальным постановлением правительства республики был определен перечень удаленных населенных пунктов. И если «земский» врач изъявит желание работать там, выплата по данной программе увеличивается в полтора раза. В Алатырском районе есть такое село с соответствующей вакансией. Главный врач райбольницы, узнав об этом, сразу воодушевился…»

УЧИЛИЩЕ – УНИВЕРСИТЕТ — МУЗЕЙ

В древнем городе с архитектурными раритетами сталкиваешься чуть ли не на каждом шагу. Во многих из них до сих пор располагаются различные учреждения. В здании по ул. Комсомола, 47, построенном в 1911 году, до революции находилось городское училище, после нее — множество других учебных учреждений. Последним был филиал Чувашского госуниверситета.

Между тем это образец деревянного провинциального модерна, исполненный по проекту известного симбирского архитектора Федора Ливчака. И закономерной была передача здания Алатырскому краеведческому музею, где он должен справить новоселье после основательной реставрации. Когда – об этом шла речь в ходе посещения объекта Олегом Николаевым.

Как рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Роза Лизакова, в рамках подготовки к 100-летию Чувашской автономии была подготовлена проектно-сметная документация на реставрацию стоимостью более 16 млн рублей. Работы по контракту ведет ООО «НПП «Наследие». Для их завершения требуется дополнительно около 25 млн рублей. В минувшем марте при уточнении республиканского бюджета по поручению врио Главы было выделено 22,3 млн рублей, но с дальнейшим финансированием возникли затруднения.

Войдя в здание, приятно пахнущее свежей сосной, Олег Николаев стал интересоваться, какие работы выполнены, что необходимо сделать, чтобы завершить реставрацию к середине следующего года. И пообещал, что финансирование реставрации будет продолжено «Но для этого жду от вас четкого графика производства работ», — обратился врио Главы к директору «Наследия» Петру Миронову. На выходе Олегу Николаеву были вручены книги местных авторов об алатырцах — героях войны.

СПРАВКА СЧ В 1905-1906 гг. в Алатыре были страшные пожары, которые уничтожили треть построек города. Сгорело и городское трехклассное (мужское) училище со всем находящимся в нем имуществом. И тогда директор народных училищ Симбирской губернии Иван Ишерский обратился к известному архитектору Федору Ливчаку с просьбой составить эскиз здания городского училища в Алатыре. К январю 1907 года архитектор спроектировал двухэтажное деревянное здание нового городского училища, рассчитанное на 200 учащихся. Стоимость проекта составила 19 тысяч рублей. Но таких денег в распоряжении училища не было, и архитектору пришлось составить другой план, исправив смету стоимостью 5000 рублей. Алатырская городская управа передала под училище участок в районе Крыловской площади (угол улиц Комсомола и III-го Интернационала). Постройка здания была поручена почетному смотрителю городского училища Николаю Попову, который еще добавил 1000 рублей в строительство из своих личных средств. Акт о приемке здания был подписан 23 августа 1911 года. Здание было освящено, а Николай Попов пожертвовал училищу по такому случаю два образа, 10 ученических столов и кафедру.

ПОДДЕРЖКА И ГОРОЖАНАМ, И СЕЛЬЧАНАМ

«Городская» тема поездки плавно перетекала в «сельскую». В поселке Восход врио Главы показали, как идет строительство автодороги протяженностью полтора километра. «Это о ней, кажется, спрашивали ваши районные журналисты на моей пресс-конференции?» — уточнил Олег Алексеевич. Министр транспорта и дорожного хозяйства хорошо отозвался о подрядчике – ООО «Дортех» и заверил, что объект будет сдан вовремя.

Тем временем на полях Миренского сельского поселения гостей ждал вице-премьер -министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Здешние поля обрабатывают два инвестора — колония-поселение №8 УФСИН и ООО «КипиАй Агро Сеченово». Первый весьма своеобразный аграрный субъект, уже давно занимающийся сельским хозяйством с привлечением своего контингента, естественно, с начислением зарплаты.

Зерно отправляют другим учреждениям системы на размол, а корма идут животным на своей ферме. А «КипиАй Агро Сеченово» буквально возродил АПК района. Средняя зарплата сельчан, работающих в этой организации, за последние два года выросла в разы и сейчас составляет около 30 тыс. рублей. Врио Главы, задав несколько вопросов, остался доволен ходом работ.

Побывал Олег Николаев также на Алатырском комбикормовом заводе, где внедряются новые технологии, расширяется номенклатура продукции.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Посещение таких предприятий, где видно, что люди здесь работают с новаторским огоньком, интересом, тоже поднимает настроение. Ведется большая работа по модернизации, что позволит нарастить объемы производства. Наконец, это новые рабочие места, что очень важно для Алатыря как малого города. Со своей стороны можно обещать таким предприятиям всяческую поддержку».

ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА

ФЕТИСОВ ПОМОГ АЛАТЫРСКИМ ХОККЕИСТАМ

В ходе визита возникла незапланированная «точка» — местный стадион «Спутник», с которым Олега Николаева связывает хоккейная площадка, построенная с его помощью в бытность депутатом Госдумы РФ. Он просто не мог не посмотреть на свое в определенном смысле детище.

«Ко мне много было обращений с просьбой по этой коробке, — рассказал Олег Николаев. Поскольку мой кабинет в Думе находился рядом с кабинетом парламентского коллеги знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, я решил этим воспользоваться, чтобы и его «подключить» к алатырской коробке. Он еще и в своей ТВ-программе о ней рассказал… В итоге горожане ее получили, чему я очень рад. Но обольщаться рано, предстоит привести в порядок весь стадион, включая футбольное поле».

Фото Максима Васильева