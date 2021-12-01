Сотрудники и ветераны силовых структур состязались в меткости

На этой неделе состоялось лично-командное первенство по стрельбе из пистолета среди сотрудников силовых структур Чувашии, посвященное памяти генерал-майора государственной безопасности Вячеслава Тихонова. Учредителем соревнований выступило АО «Лента».

Задумка провести на высоком уровне лично-командное первенство по стрельбе появилась еще в июне текущего года после показа фильма «С честью и совестью. Генерал Тихонов», который состоялся в театре юного зрителя имени Сеспеля. По словам генерального директора АО «Лента» Розы Ивановой, идея организовать спортивное мероприятие сразу пришлась многим по душе. И немудрено, ведь Вячеслав Тихонов был примером настоящего патриота не только для сослуживцев, но и для подрастающего поколения.

Из-за коронавирусных ограничений республиканские соревнования по пулевой стрельбе сначала прошли среди юнармейцев. В конце ноября в столице Чувашии на базе Республиканского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России проверили свою меткость двенадцать команд школьников и кадетов республики. Уверенная победа досталась команде Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А. Кочетова. Победителями в личных зачетах также стали «кочетовцы» Максим Антонов и Ольга Ялугина.

На другом этапе соревнований, который прошел в День работника органов безопасности России, побороться за награды первенства вызвались восемь команд из силовых структур республики. Спортивное мастерство продемонстрировали сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний, ветераны Управления по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники Главного управления МЧС, региональные ветераны МВД, представители военного комиссариата и Российского совета ветеранов, личный состав пункта отбора на военную службу по контракту и ветераны пограничных войск.

Участникам состязаний, среди которых были и женщины, предстояло стрелять по мишеням из пистолета Макарова с расстояния 25 метров. Судьи оценивали не только меткость стрельбы, но и скорость выполнения задания. Победителями в командном первенстве стали ветераны наркоконтроля. Кстати, один из них, Сергей Карсаков, стал лучшим в индивидуальном зачете.

Среди женщин по сумме набранных очков победу одержала Наталья Комарова, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН России по Чувашии. Ее команда, к слову, заняла второе место, уступив фаворитам вечера несколько очков.

Все победители и призеры лично-командного первенства республики по стрельбе из огнестрельного оружия были награждены памятными медалями и дипломами. А юнармейцам подарили по экземпляру автобиографической книги Вячеслава Тихонова «Работа длиной в жизнь: записки контрразведчика» и сладкие новогодние подарки.