Сотрудники УФСИН Чувашии на страже не только порядка, но и юмора

Все мы слышали фразу: смех продлевает жизнь. Смех помогает переключиться с серьезной деятельности на активный отдых, содержательно, интересно провести время, быстрее и полнее восстановить свои силы после напряженной работы. А кроме того шутка помогает в самых нелепых и отчаянных ситуациях сохранить надежду на успех, развлекать и увлекать окружающих и сохранять собственную бодрость.

Конечно же, получить заряд бодрости и хорошее настроение можно на выступлении команд клуба веселых и находчивых. Помимо службы в уголовно-исполнительной системе, КВН это одно из направлений, в котором сотрудники пенитенциарного ведомства пробуют себя и развиваются. Это творчество востребовано, и в команде УФСИН «На связи» становится все больше участников.

КВН – это игра для всех! Неважно, сколько тебе лет, где ты работаешь или учишься, мужчина ты или женщина, самое главное — желание дарить людям качественный юмор и видеть в ответ искренние улыбки и громкий смех.

Как отмечают сами участники команды: это лекарство от проблем и усталости. Придёшь на репетиции, проходит немного времени — и ты другой человек: энергичный, позитивный, жизнерадостный. Эта игра дисциплинирует, обязывает правильно говорить, правильно думать и импровизировать. Все, кто втянулся, и полюбил юмор, остаются в клубе надолго.

29 марта во Дворце культуры ЧГУ состоялся старт 23-го сезона КВН Чувашии. Открывали 1/8 финала уже трижды вице-чемпионы — работники пенитенциарного ведомства Чувашии. Это их четвёртый год в мире юмора. Собственно, об этом и шутят в самом начале.

Стоит отметить, что в копилке наград у команды много побед. На фестивале КиВиН-2022, который проходил в г. Сочи, команда КВН УФСИН «На связи» получила повышенный рейтинг, который дал право участвовать в Центральных Лигах Международного союза КВН. Капитан команды Дмитрий Айдаров отметил, что это очень ответственное и волнительное для них мероприятие, так как они впервые выступают на таком уровне, но они готовы удивлять и смешить зрителей!

Подготовка к выступлению – это огромный организационный тренинг на групповую и личную самоорганизацию. Умение достигать поставленного результата к точно определенному сроку, умение нести ответственность, умение подчиняться и работать в группе – на сегодняшний день такие же необходимые навыки. Как отмечают психологи УФСИН «Воспитательная сила смеха еще и в том, что смеющийся человек больше склонен любить самого себя, а это – великое дело!»

Бессонные ночи, репетиции в режиме нон-стоп и волнительные ожидания результатов оправдали свои надежды. КВНщики являются для всех примером добра, оптимизма и позитива, которые, порой, так необходимы, чтобы переносить довольно непростую службу в уголовно-исполнительной системе.

Команда УФСИН Чувашии «На связи» существует всего лишь четыре года, но за это время, она уже успела добиться высоких результатов. Среди кубка КВН ФСИН России, где приняли участие 12 команд с разных регионов страны, наша сборная заняла почетное 3-е место, награду вручал начальник управлении кадров ФСИН России Александр Матвеенко.

Сразу после выступления, ребята сели в поезд и отправились в Воронеж, где покажут себя в Центральной лиге Международного союза КВН «Старт» и будут состязаться за звание самой веселой и находчивой. Сотрудники УФСИН доказали, что они не только на страже порядка, но и на страже юмора. Желаем команде творческих идей, побед и покорение новых вершин.