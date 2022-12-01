Олег Николаев провел встречу с руководителем УФСИН по Чувашии Геннадием Шиндиным

Глава республики и начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний по Чувашии рассмотрели вопросы взаимодействия между пенитенциарным ведомством и региональными органами власти, а также тему территориального управления. На встрече были поставлены задачи по реализации взаимного сотрудничества и решению возникающих проблем.

«Важно вовлечение системы УФСИН в общественную жизнь, экономическую сферу, чтобы исполнение наказания соответствовало современным стандартам, осужденные могли социализироваться и быть полезными обществу», – подчеркнул Олег Николаев.