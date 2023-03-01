Социальные работники уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник

Группы соцзащиты осуждённых есть в каждом исправительном учреждении Чувашии, в которых проходят службу 12 сотрудников и 6 работников на должностях гражданского персонала. Работники этих групп осуществляют социальную диагностику осужденных, выявляют нуждающихся в приоритетной социальной помощи, разрабатывают совместно с сотрудниками психологической и других служб исправительного учреждения индивидуальные программы по работе с ними.

Они осуществляют социальное сопровождение осужденных на всех этапах отбывания наказания, оказывают содействие восстановлению, поддержанию и укреплению социально полезных связей осужденных, формированию навыков поведения в семье и общения в ближайшем социальном окружении.

Соцработники оказывают осужденным индивидуальную помощь, информируют и консультируют их по вопросам пенсионного, иного социального обеспечения, взаимодействуют с представителями органов государственной власти, организаций с различной формой собственности по вопросам социальной защиты и поддержки осужденных, оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве освобождаемым из мест лишения свободы.

Деятельность социальных работников учреждений УИС требует от них стойкости характера, честности и справедливости, способности к душевному участию, высочайшей ответственности, потому что именно они во многом обеспечивают важную задачу по ресоциализации осуждённых, возвращению их к нормальной жизни.

Учитывая значимую роль социальной работы с осужденными и большой вклад работников, а также в целях формирования исторической преемственности приказом ФСИН России от 25.11.2022 № 803 30 марта объявлен Днем социального работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Стоит отметить, что в регионе все должности замещены представителями прекрасной половины человечества. На их хрупких плечах держится такая важная работа. Среди них и старший специалист группы социальной защиты осужденных ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике майор внутренней службы Наталья Семенова.

— Наталья, расскажите немного о себе. О том, как пришли работать в систему, и чем вас привлекла служба на благо государства.

— У меня всегда люди в погонах вызывали уважение и восхищение, а тем более женщины. Как ей удается сочетать военную выправку, нести службу практически наравне с мужчинами, строить карьеру, повышать свою квалификацию и оставаться при этом женственной и нежной, быть любящей супругой и заботливой мамой.

Я начала службу в исправительной колонии № 3 в 2004 году младшим инспектором отдела охраны. Молодому сотруднику все было в новинку, окунувшись в работу с головой, я выполняла свои обязанности наравне с мужчинами – выезды на стрельбы, тактико-строевые занятия, контрольно-проверочные зачеты. Без отрыва от службы получила второе высшее образование по специальности «педагог-психолог», и в 2011 году была назначена на должность старшего психолога отдела охраны. Новое направление работы сразу пришлось мне по душе – общение с сотрудниками, психологическая помощь, работа на сплочение коллектива. И сегодня некоторые сотрудники, вспоминая мои сеансы ароматерапии, носят на пост в кармане кожуру апельсина или лимона, чтобы быть бодрым и бдительным при несении службы.

В январе 2014 года меня назначили на должность старшего специалиста группы социальной защиты осужденных, где тружусь и по сей день. И кто бы мог подумать, что навык работы психологом так пригодится мне в дальнейшем на новом месте.

— Если кратко объяснить слушателям, то в чем именно заключается ваша работа?

— Сегодня наша служба решает важную, ответственную и непростую задачу – возвращение обществу законопослушных граждан. Данная миссия требует гуманности, выдержки, честности и преданности своей профессии.

Основная масса осужденных с опасным и особо опасным рецидивом, люди со сложившимся преступным мышлением, которые не хотят идти на контакт с сотрудниками. Основная задача социального работника наладить психологический контакт, в этой работе необходимо доверительное отношение осужденного. В обязанности социального работника входит сопровождение осужденных на всех этапах отбывания наказания, начиная с карантинного отделения – это социальная диагностика, выявление осужденных инвалидов и престарелых, которым в первую очередь необходима помощь, и заканчивая подготовкой осужденных к освобождению.

Помощь в восстановлении утраченных документов, назначении и переводе денежных выплат на лицевые счета по месту отбывания наказания – все это требует немалых затрат времени, ответственности, большой личной отдачи и участия. Еще одна категория — это дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые давно уже выросли, но требуют к себе особого внимания, так как всю жизнь были его попросту лишены. Это непростая и эмоционально трудная работа — помогать осужденным, несмотря на совершенные ими тяжкие преступления и огромные сроки заключения. К каждому надо найти свой подход и решить их вопросы и проблемы.

— Что вы поняли за 9 лет работы в группе соцзащиты?

— Как я поняла, в нашей работе главное не обмануть осужденного, его надежд и ожиданий, если он тебе доверился. При первой встрече, осужденные неохотно идут на контакт и тут я должна максимально доступно объяснить суть моей работы. А работа заключается в помощи осужденному принять ситуацию, сделать правильные выводы и к моменту освобождения от отбывания наказания быть подготовленным к встрече с родными и близкими, иметь крышу над головой и возможность трудового устройства. И в тот момент, когда человек понимает это, раскрывается, рассказывает тебе жизненные ситуации, ты понимаешь, что цель достигнута и начинается работа по подготовке осужденного к освобождению во взаимодействии с осужденным, ты не преодолеваешь его негатив, а планомерно и целенаправленно направляешь и побуждаешь его самостоятельно решать свои житейские вопросы. Ни в коем случае социальный работник не должен поддерживать иждивенческую позицию, когда, с точки зрения некоторых осужденных «ему все должны, а то я в прокуратуру жаловаться буду», обязательно объясняю, что да, здесь вы можете пожаловаться, а на свободе жаловаться не на кого, поэтому и учу вас самих решать свои вопросы. В первую очередь мы оказываем содействие и подсказываем куда, в какую инстанцию или организацию обратиться для решения тех или иных вопросов, как правильно написать заявление или оформить те или иные документы.

— Насколько мне известно, ваш отдел тесно взаимодействует с такими ведомствами как Пенсионный фонд, Центр занятости населения. Можно поподробнее об этом?

— Да, большую помощь в социальной работе играет межведомственное взаимодействие.

Совместно с государственной службой занятости населения Чувашской Республики проводятся справочно-консультационные пункты по информированию осужденных об услугах, предоставляемых органами службы занятости по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, разъясняется законодательство о занятости населения. Проводятся ярмарки вакансий рабочих мест, на которых осужденные получают адресную, конкретную помощь в поиске подходящей работы. На таких встречах представители предприятий города рассказывают осужденным о положительных примерах трудоустройства бывших осужденных в их организации, где они трудятся и по сей день, и пользуются заслуженным уважением среди коллег.

Специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике при проведении справочно-консультационных пунктов, разъясняют осужденным цели и задачи пенсионной реформы, положения законодательства об обязательном пенсионном страховании, о пенсионном обеспечении, ведении индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, об инвестировании средств пенсионных накоплений, порядке обращения в отделение Пенсионного Фонда после освобождения. Никогда не отказывают специалисты пенсионного фонда и в индивидуальных консультациях, с предоставлением информации пенсионных выплатных дел, оказывают содействие в направлении запросов по трудовому стажу осужденных, при подготовке документов для оформлении пенсий.

Во взаимодействии с органами внутренних дел, органами местного самоуправления и службой занятости решаются вопросы бытового и трудового устройства осужденных после освобождения.

При обращении в государственное учреждение «Республиканский центр социальной адаптации для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, решаются вопросы по оказанию социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в данном учреждении предоставляется отдельное койко-место с комплектом постельного белья и предметами личной гигиены сроком на 30 календарных дней бесплатно, оказывается содействие в поиске временной работы, организовано питание, медицинская помощь, а также помощь в восстановлении документов и юридические консультации.

Так и пролетает рабочий день. А завтра будут новые вопросы и новые задачи, которые необходимо решать.

— Стоит отметить, что кроме работы, Наталья Владимировна активно учувствует в общественной жизни учреждения. Ни одно мероприятие в учреждении не обходится без ее участия. На протяжении семи лет она является председателем женсовета в учреждении — инициативная, творческая натура, постоянный участник зимних и летних спартакиад, творческих фестивалей, ежегодно принимает участие в составе сводного отряда УФСИН в параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, а последние два года возглавляет женскую коробку УФСИН Чувашии. Хочу искренне поздравить вас с профессиональным праздником. Может, и вы что-то хотите пожелать вашим коллегам?

— От всего сердца я поздравляю социальных работников с профессиональным праздником! Мы посвятили себя очень важному делу – работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка. С нашей помощью мир становится добрее, понятнее, лучше. Желаю всегда следовать принципу помощи людям и руководствоваться чутким сердцем. Пусть наш благородный труд приносит нам радость и заслуженное уважение.