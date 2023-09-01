Вот уже около десятка лет федеральная программа «Большие гастроли» позволяет жителям разных уголков страны знакомиться с ведущими творческими коллективами. Чувашия — не исключение.

В предыдущие годы в Чебоксарах давали спектакли такие именитые труппы, как Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Московский областной театр юного зрителя под управлением Нонны Гришаевой и многие другие. Но увидеть вживую постановку Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова — об этом можно было только мечтать. Да еще какую! Драма «12» — это и философское размышление, и поучительная притча, и животрепещущая фантазия на тему нашей мятежной современности.

«Для меня очевидно, что люди соскучились по серьезному разговору: спокойному, честному, без конъюнктуры. В разных регионах зал по-разному подключается к спектаклю, но всегда на поклонах мы видим единение. Поэтому нам очень важно показать его всей стране. Хочу поблагодарить программу «Большие гастроли», «Росконцерт» и Министерство культуры России за помощь в организации гастролей», — отмечает режиссер-постановщик и один из участников актерского ансамбля Никита Михалков.

Но главное, такие проекты дарят возможность встречи с любимыми звездами театра и кино. Тем более что некоторые из них не просто выходят на сцену, «включая» все свое обаяние, мастерство и отыгрывая «на разрыв аорты», но и не жалеют свободного времени на общение с журналистами, коллегами и поклонниками. Народные артисты России Никита Михалков и Николай Бурляев — как раз из таких. Мы громко зовем их легендами отечественного кинематографа, но они, похоже, себя таковыми не ощущают, вновь и вновь подтверждая общеизвестную истину: «Чем человек талантливее, тем он проще…»

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