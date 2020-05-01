Обновленная Чувашская государственная филармония распахнет двери в октябре

Реконструкция требует ускорения

Обычно при появлении высокопоставленных чиновников на стройках наблюдаешь кипучую деятельность: там и сям снуют рабочие, кто с тачкой, кто с малярным ведром и кистью… На территории же Чувашской государственной филармонии, реконструируемой третий год кряду, стояла тишина. От силы человек десять рабочих попались на глаза журналистам, побывавшим вместе с министром культуры республики Розой Лизаковой и представителями строительной отрасли на этом чебоксарском объекте.

«Рабочие еще подтянутся, сейчас по человек 25 в смену работают, а собираются выводить ежедневно по 150», — поделился планами подрядчика встречавший визитеров директор Чувашской государственной филармонии Николай Казаков. «Надо, надо усиливаться по темпам», — беспокоился и заместитель директора филармонии по строительству Сергей Сурьянинов.

Напомним, эпопея с реконструкций филармонии длится второй десяток лет. Начало, в виде проекта, было положено в 2008 году. А строительные работы стартовали в 2017 году (подробности в «СЧ» за 22.09.2017 г. «Филармония прирастает снизу»), с перспективой завершения в июне 2019 года. Но не сбылось: что-то не заладилось с прежним подрядчиком, и в прошлом году Минкультуры искало ему замену. Она нашлась в образе зарегистрированной в Санкт-Петербурге фирмы — ООО «Спецстрой» (генеральный директор Артур Данчаров).

Из сделанного бросается в глаза облицовка керамогранитом нижней части здания – некогда нулевого, подсобного, а теперь первого этажа обновляемой филармонии. На одном из этажей (теперь их шесть, включая технический,) — выход на террасу, откуда открывается вид на залив. Определены контуры сцены, ее глубина увеличилась на 6 метров, а зрительный зал слегка, на 15-20 мест «ужмется». Зато в зрительном зале расширили балкон, и вместо одного ряда кресел поставят четыре. К тому же появится малый зал на 233 места для проведения камерных концертов. Нашлось место и для двух лифтов – грузового и пассажирского. Особенно отметил Николай Казаков студию звукозаписи в стенах филармонии: «Появляется возможность в прекрасном качестве записывать концерты, чтобы навечно осталось в истории исполнение хоровых и симфонических произведений».

ЦИФРА 85,6 млн рублей по пяти аукционам будет направлено на приобретение специализированного оборудования (свет, звук, видеопроекция, механизм сцены) для филармонии.

«На сегодня по контракту «Спецстрой» выполнил пятую часть работ. Но в том контракте на 149,5 млн рублей основная доля – это поставка оборудования. Речь идет о механике сцены, автоматике лифтов и прочего — сообщила Роза Лизакова. – Оборудование задерживается в связи с тем, что работы на предприятиях-поставщиках были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Сейчас работы возобновлены, мы ожидаем, что поставки завершатся в течение двух месяцев — и основная проблема будет снята. Кроме того, мы сейчас определили поставщика светового и звукового оборудования для сцены. Замечу, в нынешнем году средства на завершение реконструкции филармонии предусмотрены в полном объеме — федеральные около 100 млн. рублей, республиканские – более 128 млн рублей. Со стороны Минкультуры, как заказчика, нет никаких задержек с оплатой».

Заместитель директора по техническим вопросам Республиканской службы единого заказчика Сергей Коротков доложил, что на объекте постоянно проводится мониторинг, а подрядчику поручено привлечь субподрядные организации для ускорения работы. И подчеркнул: «Качество работ нас сейчас полностью удовлетворяет».

«Радует, что сдвинулись с мертвой точки, шли к этому очень долго, — поделился главный архитектор института «Чувашгражданпроект» Альфред Ибрагимов. — Много было вариантов проектных решений. Сейчас на просьбы о внесении изменений в проект стараемся реагировать оперативно, ведь мы наравне с генподрядчиком отвечаем за конечный результат».

«Несмотря на тяжелую ситуацию, стройка движется, — был солидарен с ним Николай Казаков. — Думаю, в этом году реконструкция все же завершится».

Все упомянутые лица выказали уверенность, что реконструкция многострадальной филармонии завершится, как указано в контракте с генподрядчиком, к 21 октября нынешнего года. Что думают по этому поводу представители самого «Спецстроя» — неизвестно.

Фоторепортаж Максима Васильева