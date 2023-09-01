Николай Бурляев представил чебоксарцам фильм об Андрее Тарковском

О душе по душам

Экран — как икона. Объектив — будто окно к Господу. Съемки — словно труд души и путь к познанию человеческой сущности… Режиссер Андрей Тарковский перевернул представление о киноискусстве и о том, для чего в принципе нужно снимать фильмы. С него старались брать пример Федерико Феллини и Микеланджело Антониони, Ингмар Бергман и Эмир Кустурица, прокручивая на монтажном столе кадр за кадром и пытаясь понять технологию, методы, приемы.

Но главным было, конечно же, не это. «Он принес в кино новый язык, который позволяет схватить жизнь как видение. И первым в мировом кинематографе начал возводить сердца зрителей к Богу», — считает Николай Бурляев. 20 сентября народный артист России побывал в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля, где представил свою художественно-документальную ленту «Боже! Чувствую приближение твое!..», созданную к 90-летию Андрея Тарковского, а 22 сентября встретился с педагогами и студентами Чувашского института культуры и искусств.

Николай Бурляев, народный артист России: «Мне тогда было четырнадцать лет. Едва увидев глаза Андрея Тарковского, я понял, что передо мной гений. Это первое впечатление оказалось самым верным. Он не утратил чувство Бога внутри себя, хотя мы жили в атеистической стране. Несмотря на многие ограничения, он делал то, что хотел, и так, как хотел. Ему удалось сказать новое слово в кино. Многие режиссеры с мировым именем признаются, что им так и не удалось дотянуться до тех высот, которых смог достичь Тарковский».

Для Николая Петровича знакомство с кинорежиссером стало поистине судьбоносным. Именно с него, а точнее, с главной роли в драме «Иваново детство» началась карьера актера, тогда еще неопытного подростка, на большом экране. Потом была картина «Андрей Рублев», где он сыграл сына покойного мастера-литейщика Бориску Моторина, который, несмотря на юность и отсутствие навыков, чудом смог отлить огромный колокол для звонницы храма в разрушенном Суздале. Фрагменты из этих работ, а также из фильмов «Солярис», «Зеркало», «Ностальгия» и других культовых образцов попали в киноленту наряду с записями из дневников Андрея Тарковского и Николая Бурляева. Съемочная группа, в которую вошел и Дмитрий Чернецов, перенимавший основы операторского дела у самого Вадима Юсова, длительное время работавшего в тандеме с Андреем Тарковским, заглянула во все знаковые для режиссера места. Среди них село Завражье, где его крестили в храме Рождества Богородицы, и музей Андрея Тарковского в городе Юрьевец Ивановской области, его дом под Рязанью и павильоны «Мосфильма».

По словам Николая Бурляева, больше всего его порадовало то, что в зале собралось много молодежи. Воспитанники Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова и других учебных заведений задали дорогому гостю интересующие вопросы, высказали мнение о фильме и не только. В частности, вспомнили о своем знаменитом земляке, «последнем трагике русского театра», народном артисте СССР Николае Мордвинове, с которым Николай Бурляев играл в спектакле «Ленинградский проспект» в Государственном академическом театре имени Моссовета.

«Когда мне, пятнадцатилетнему мальчишке, сообщили, что моим партнером будет Николай Дмитриевич, я оробел. Но встретив его за кулисами, оказался поражен доброжелательностью, доступностью и открытостью этого человека. Он и на актера-то не походил. Очень простой, лысоватый, будто не осознававший своей мощи и величины… Зато появляясь на сцене, играл так, как уже нельзя было увидеть в XX веке. От его раскатистого голоса волосы вставали дыбом, а когда он шел по театральным коридорам, замирали все. И Любовь Орлова, и Вера Марецкая, и Серафима Бирман, и Ростислав Плятт», — рассказывает Николай Петрович.

Кажется, творческая связь двух Николаев не прерывается до сих пор. В 1961 году Николай Мордвинов написал в дневнике несколько строк о «молодом партнере по спектаклю Коле Бурляеве». А Николай Бурляев, в свою очередь, посетил дом-музей Николая Дмитриевича в Ядрине и передал в дар его фонду Золотую медаль имени Н.Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство». Ведь именно здесь, на живописном берегу Суры, тот появился на свет, став продолжателем старинного купеческого рода, окончил школу и делал первые шаги в любительских спектаклях. Награда присуждается на Международном театральном форуме «Золотой витязь», проводимом с 2002 года в рамках Славянского форума искусств, президентом которого является актер.

ТОП-3 кинорежиссеров Николая Бурляева

1. Андрей Тарковский («Андрей Первозванный» русского и мирового кинематографа).

2. Сергей Бондарчук.

3. Никита Михалков.