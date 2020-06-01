Нина Яковлева: актриса без амплуа

Благодаря ее участию спектакли становились лучшими

Критики сравнивали ее с Татьяной Дорониной, а статьи о ней появлялись на страницах столичных журналов «Театральная жизнь», «Огонек» и «Страстной бульвар», газет «Культура», «Правда» и «Экран и сцена». В ее творческом арсенале свыше ста ролей, а в портфолио — более пяти дипломов Республиканского конкурса «Узорчатый занавес». Все это про Нину Яковлеву, чье имя на устах у каждого театрала нашей республики.

Впрочем, не только республики. За шесть десятков лет работы в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова об актрисе заговорили в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Орле, Казани и многих других уголках страны, куда чувашская труппа привозила свои самые яркие спектакли.

Следя за тем, как менялся репертуар театра в разные годы, можно заметить любопытную закономерность: практически во всех его лучших постановках, признанных сегодня жемчужинами чувашского театрального искусства, была занята Нина Михайловна. Причем совершенно неважно, о чем идет речь — о хрестоматийной классике или самобытной национальной драматургии, вышибающей слезу трагедии или искрометной комедии положений. Когда на подмостках Нина Яковлева, театру хочется верить.

И тут же вспоминается еще один удивительный факт из биографии актрисы: профессию она получила практически из рук самого Станиславского (ее педагогом был ученик Константина Сергеевича, известный артист театра и кино Василий Александрович Орлов). Играя в гремевшем на всю страну МХАТе, он старался привить своим студентам — воспитанникам второй чувашской студии ГИТИСа — традиции отечественного психологического театра, которые те бережно перенесли на родную сцену.

В дальнейшем этот уникальный опыт взаимодействия двух культур, русской и чувашской, очень помог Нине Яковлевой при создании народных характеров в пьесах национальных авторов, где ей удавалось не просто тонко прочувствовать душу чуваша, а возвести его проблемы в ранг общечеловеческих, достичь в своем артистическом повествовании масштабов художественного обобщения. Поэтому судьбы ее Матери («Ежевика вдоль плетня») и Паши («Выйди, выйди за Ивана»), Курак («Тудимер») и Ескар («В деревне»), Кĕтерук («День очищения») и Анукки («Голос печального вяза») волнуют и побуждают к сопереживанию как жителей Чувашии, так и тех, кто впервые знакомится с ее обычаями и языком.

Однако мастерство Нины Яковлевой заключается не только в умелом соединении законов русской классической школы игры и оригинальной природы национального театра, но и в диапазоне воплощенных ею образов. Как правило, даже за очень талантливыми актерами со временем закрепляется определенное амплуа. Нина Михайловна же — актриса безграничных возможностей, не скованная какими-либо жанровыми или стилистическими рамками и способная меняться до неузнаваемости, так что в перечне ее ролей органично сосуществуют мечтательная Надежда Монахова («Варвары») и проказливая грузинская сваха Ханума («Ханума»), рассудительная Екатерина Алексеевна («Волны бьют о берег») и заводная старуха Ираида Семеновна («Баба Шанель»).

Особой внутренней силой были наделены ее Мария и Дарья — героини повестей Валентина Распутина «Деньги для Марии» и «Прощание с Матерой», где как никогда показательно проявилась предрасположенность актрисы именно к драматическому жанру с целым багажом мыслей, эмоций и чувств. Полные фатальности, самоанализа и глубокого погружения в себя, они требовали как от партнеров по сцене, так и от публики интенсивной интеллектуальной работы, когда спектакль перестает быть одним лишь развлечением и вызывает всех участников театрального процесса на откровенный разговор о смысле бытия и нашем предназначении на земле.

По-новому раскрылась индивидуальность Нины Яковлевой в драмах Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» и «Дом Бернарды Альбы», сам материал которых представляет собой настоящую постановочную загадку и вот уже без малого век манит актеров и режиссеров со всего мира своей концептуальной неоднозначностью, терпким смешением жгучего гротеска, горькой трагедийности и призрачной мифичности. Решенные в духе сюрреалистичных фантазий и заряженные поистине космической энергией образы Смерти и Марии Хосефы, пылающие в огне испанского темперамента и несущие роковое дьявольское начало, вырастали на стыке драмы, пантомимы и пластики.

Апофеозом юмора и жизнелюбия стали в исполнении Нины Михайловны шекспировские Виола («Двенадцатая ночь») и Миссис Куикли («Виндзорские проказницы»), цепляющие завидной находчивостью, неиссякаемым оптимизмом, трезвостью взгляда вкупе с острословием и чувством собственного достоинства. Даже в самой короткой мизансцене актриса демонстрировала молниеносную реакцию, ясное пониманием человеческой природы, быстрое переключение с одного психологического состояния на другое и не боялась импровизировать, так что оба спектакля превращались в увлекательные сеансы живого общения с публикой.

Около сорока лет связывают Нину Яковлеву с озорной Праски — колоритным персонажем музыкальной комедии «Тетушка Праски дочку выдает» и ее блистательным продолжением «Бабушка Праски внука женит». Никогда не унывающая, весело бегущая по жизни, то и дело попадающая во всяческие приключения, она фактически взрослела вместе с актрисой на глазах у нескольких поколений театралов, а в 1984 году произвела фурор на фестивале в Ярославле. А коронный шпагат Праски в финале ее зажигательного танца, который Нина Михайловна с легкостью гимнастки выполняла до последнего выхода в этом образе в 2016 году, без преувеличения стал легендой всей театральной России.

…Недавно к наградам актрисы, в числе которых звания народной артистки России и Чувашии, ордена Дружбы и «За заслуги перед Чувашской Республикой», победы на международных фестивалях «Туганлык» в Уфе и «Коляда-Plays» в Екатеринбурге, добавилась еще одна — памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области». Врученная на днях министром культуры Чувашии Розой Лизаковой, она стала для Нины Яковлевой особенно дорогим подарком, ведь юбилей любимой республики совпал с ее собственным юбилеем.

АКТРИСУ ПОЗДРАВЛЯЮТ АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН, председатель Союза театральных деятелей России: «Я рад поздравить Вас с юбилеем! Вам исполняется 80 лет, из которых практически вся жизнь посвящена служению искусству родного края, театру, сцене, людям… Я рад присоединиться ко всем самым добрым и теплым пожеланиям, которые сегодня будут звучать в Ваш адрес, а то, что их будет множество, в этом я нисколько не сомневаюсь. Ведь жива людская память и благодарность зрителей всех поколений, для которых Вы выходите на сцену родного театра без малого 60 лет. И есть безмерное уважение и любовь коллег, которые за эти годы сыграли с Вами множество спектаклей, и для которых было честью работать с Вами. Вы актриса невероятного, многогранного таланта и большого мастерства. Вы — поистине национальное достояние Чувашской Республики. Каждая Ваша работа становилась ярким культурным событием. И я уверен, что когда снимут все ограничения, Вы выйдете на сцену и Вас — всеми любимую актрису, гордость национального театра Чувашии — зрители будут встречать громкой овацией и стоя…» ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, врио Главы Чувашии: «От всей души поздравляю Вас с юбилеем. Яркий талант, актерское мастерство и обаяние помогли Вам состояться в творчестве, завоевать симпатии зрителей и профессиональное признание. Ваши работы всегда интересны, самобытны и узнаваемы, а потому уже давно стали частью театрального искусства республики. Желаю Вам здоровья, успехов, вдохновения».

Мария Митина

Фото из архива Чувашского академического драмтеатра имени К.В. Иванова:

На сцене родного театра Нина Яковлева играла девочек и старух, аристократок и крестьянок. Но визитной карточкой актрисы стала тетушка, а затем и бабушка Праски… Эти роли она исполняла почти тридцать лет. В последний раз спектакль «Бабушка Праски внука женит», со знаменитым шпагатом в исполнении Нины Яковлевой, был сыгран в Чувашском академическом драмеатре в мае 2016 года.