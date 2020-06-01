Театр со своим национальным лицом

Он стал настоящей школой мастерства

«Дорогие товарищи! Я не могу не поделиться с вами одним обстоятельством, о котором все вы должны знать до начала спектакля: более половины участников сегодняшнего представления еще не профессиональные артисты, а молодые люди самых разных специальностей, пришедшие в театр для учебы в студиях несколько месяцев назад. Это люди с производства, из техникумов, институтов, школ. Если вы услышите биение их сердец, то непременно полюбите», — Борис Марков, казалось, с трудом сдерживал волнение. К тому времени он уже был состоявшимся драматическим актером с солидным багажом ярких работ и выпускником режиссерского факультета ГИТИСа, успевшим поставить оперетту «Сильва» в Новосибирске. Но сегодня, 22 мая 1960 года, жизнь будто начиналась сначала, ведь ему доверена роль не просто режиссера оперы «Шывармань», а основателя и первого художественного руководителя нового театра.

Зрители, среди которых были ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов, советский композитор Андрей Эшпай и съемочная группа Куйбышевской студии кинохроники, приняли премьеру с таким восторгом, что, когда артисты (в их числе — известные сегодня певцы Тамара Чумакова, Мефодий Денисов, Раиса Ахметбекова, Иван Охливанкин, Александр Александров) вышли на поклоны, забросали сцену ветками черемухи. Кроме того что теперь жители Чувашии получили возможность вживую видеть в Чебоксарах оперы и оперетты, со сцены рожденного буквально на их глазах Чувашского музыкального (а до 1969 года музыкально-драматического) театра полились национальные мелодии и ритмы, горячо любимые народом и делавшие высокий жанр оперы простым и доступным. Композитор Федор Васильев, также вошедший в историю как автор первого поставленного чувашского балета «Сарпиге», постарался соединить в партитуре самобытные фольклорные мотивы с традициями академической музыки.

Поддерживавшие Бориса Маркова художники Павел Дмитриев и Викентий Гунько, балетмейстер Василий Богданов, дирижеры Леонид Волынский и Леас Святославский старались максимально разнообразить репертуар, так что вслед за чувашской музыкой с подмостков зазвучала мировая классика — «Евгений Онегин», «Паяцы», «Севильский цирюльник», «Мадам Баттерфляй», «Флория Тоска», «Риголетто», «Травиата», «Царская невеста». Несколько иного подхода к вокальной технике и более детального овладения актерским мастерством, сценическим движением и танцем потребовали от артистов оперетты «Сильва», «Летучая мышь», «Веселая вдова», невероятно полюбившиеся публике. Эти спектакли, по сей день не сходящие со сцены, впоследствии стали большой школой мастерства для солистов оперы Марии Елановой и Петра Заломнова, Зинаиды и Юрия Прокопьевых, Тамары Супониной и Владимира Редичкина, Алексея Ковалева и Валентины Дмитриевой, Василия Васильева и Александра Чернышева, дирижеров Валерия Важорова и Сергея Вантеева.

СПРАВКА «СЧ» Спектакли театра вывозили за границу свыше 20 раз. Так, например, с 3 по 5 апреля 1995 года наши артисты принимали участие в Днях культуры Чувашии в Египте. На сцене Каирского оперного театра был показан балет «Тысяча и одна ночь».

С возвращением в 1966 году выпускников Ленинградского хореографического училища имени А.Я. Вагановой, девять лет назад отправленных из Чувашии на учебу в Северную столицу, в театре появилась возможность балетных постановок. Смело берясь за лучшие образцы классической хореографии («Жизель», «Шопениана», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Баядерка»), артисты всегда активно осваивали современный танцевально-пластический язык («451° по Фаренгейту», «Порги и Бесс», «Сотворение мира», «Любовь под вязами», «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось», «Лолита», «Золушка»).

Особенно счастливая сценическая судьба была уготована «Лебединому озеру», начиная с премьеры 1971 года ставшему аншлаговым спектаклем. Чебоксарцы, ходившие на него по нескольку раз, разделилась на две группы: одним импонировал дуэт Галины Васильевой и Валерия Александрова, другим — Ларисы Ивановской и Александра Федорова. Неоднократно возобновляясь в разных редакциях, этот балет свел чувашскую труппу сразу с двумя прославленными парами постановщиков. Премьеру 1980 года готовили выпускница самой Агриппины Яковлевны Вагановой, выдающаяся характерная танцовщица Нина Стуколкина и ее супруг Алексей Андреев, премьеру 1988 года — звезды Мариинского театра Наталия Дудинская и Константин Сергеев. Спектакль, в котором в разных партиях блистали Ольга Серегина, Юрий Свинцов, Татьяна Андреева, Елена Лемешевская, Владимир Трощенко, Галина Никифорова, Айдар Хисамутдинов, Татьяна Альпидовская, Светлана Львова, молодые солисты Анна Серегина, Алексей Рюмин, Дмитрий Поляков, Анастасия и Дмитрий Абрамовы, Марианна и Андрей Субботины, до сих пор пользуется успехом на гастролях в Европе.

Не менее горячий прием ждал оперу «Нарспи», более полувека идущую в театре в режиссуре Бориса Маркова. Кроме того что композитор Григорий Хирбю и создатели спектакля были удостоены Государственной премии Чувашии имени К.В. Иванова, «Нарспи» увидели в Москве, Ульяновске, Йошкар-Оле. А в Казани перед входом в театр собралась такая огромная толпа поклонников, что даже пришлось вызвать конную милицию.

Партии Нарспи и Сетнера вообще можно назвать знаковыми для чувашской оперной сцены. В разные годы их исполняли Лидия Сорокина и Тамара Чумакова, Зоя Андреева и Венера Иванова, Алевтина Сергеева-Зинкина и Елена Белова, Лидия Толстова и Валентина Смирнова-Геворкян, Людмила Яковлева и Ольга Васильева, Надежда Степанова и Анастасия Андреева, Михаил Кольцов и Анатолий Канюка, Василий Макойников и Дмитрий Семкин, Сергей Кузнецов и Василий Николаев.

Однако история театра — не только в спектаклях. Вот уже несколько десятков лет в театре трудятся главный хормейстер Анатолий Фишер, главный художник Валентин Федоров, главный дирижер Ольга Нестерова, концертмейстер оркестра Евгений Краснов, достойно заменивший на этом посту Захара Шапиро, 80-летие со дня рождения которого мы отметили 26 мая, художественный руководитель балета Данил Салимбаев, режиссер Анатолий Ильин, помощник режиссера Анатолий Федоров.

Снова вернулись в театр художественный руководитель и дирижер Дмитрий Банаев и главный режиссер Максим Жучин. В тандеме с директором Валерием Клементьевым все они не только готовят премьеры и международные фестивали оперы, балета и оперетты, но и бережно заботятся о развитии национального искусства, подтверждением чему стал Фестиваль чувашской музыки, прошедший в 2020 году в новом формате. Наряду с Ольгой Вильдяевой, Татьяной Тойбахтиной, Маргаритой Финогентовой, Татьяной Прытченковой, Еленой Соколовой, Иваном Снигиревым, Сергеем Алексеевым, Иваном Николаевым, Максимом Карсаковым, Михаилом Мокшановым, Ильей Гурьевым, Светланой и Константином Ефремовыми, недавно пополнившими нашу труппу Михаилом Журковым, Владиславом Леухиным, Галиной и Алексеем Петровыми в нем участвовали приглашенные артисты, начинавшие карьеру в Чебоксарах.

КСТАТИ Иметь свое национальное лицо, знакомить зрителей всей страны с культурой родного края — так было заведено в театре с самого начала. Еще в 1962 году на сцене Кремлевского Дворца съездов пять представлений подряд наши артисты языком музыки рассказывали москвичам и гостям из союзных республик историю своего земляка — главного героя оперы «Чапай», участника Гражданской войны, начальника дивизии Красной Армии Василия Чапаева. Исполнителям главных партий Трофиму Серову, Тамаре Соколовой, Виктору Елфимову были присвоены почетные звания, а театр получил дипломы Министерства культуры России и Всероссийского театрального общества. Сам автор оперы, знаменитый советский композитор Борис Мокроусов, бывавший в столице Чувашии и сотрудничавший с нашей труппой, тоже высоко оценил работу театра: «Признаться, я ожидал меньшего. Я знал, что ваш коллектив молодой, неопытный. А теперь ничуть не сожалею, что отдал свой многолетний труд именно в Чебоксары».

Мария Митина

Ф. Васильев. Сцена из оперы «Шывармань». Первый спектакль театра. фото из архива Чувашского государственного театра оперы и балета