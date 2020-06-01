Чувашские артисты прочли Константина Иванова в новом формате

Родники Сильби — на экранах

Вместо декораций — бескрайние волжские просторы и зеленые луга, вместо реквизита — золотые венки из одуванчиков и пышные ветви сирени, в качестве музыкального оформления — журчание ручьев и шелест листвы на ветру. В таких необычных условиях поработали в майские дни актеры Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова, сменившие привычную сцену на городские парки, скверы и набережную Чебоксарского залива.

Поводом для эксперимента послужил 130-летний юбилей Константина Васильевича Иванова, отмечающийся в республике в нынешнем году. Артистам захотелось не просто вспомнить стихи всенародно любимого поэта, а сделать это оригинально и свежо, придумать какой-то новый формат, чтобы вызвать у молодежи живой интерес к его наследию. Так родилась идея видеоролика «Силпи ??лку??сем» («Родники Сильби»), вылившаяся из обычных поэтических чтений на природе в настоящий культурно-исторический экскурс.

За девять минут экранного времени создателям удалось показать Константина Иванова с разных сторон. К примеру, все мы чтим его как автора поэмы «Нарспи» (действие которой происходит в деревне Сильби), но немногие из нас знают о том, что он был превосходным переводчиком, давшим чувашам возможность прочесть произведения Николая Некрасова и Константина Бальмонта на родном языке. Для ролика же выбрали фрагмент лермонтовской «Песни о купце Калашникове», и это неслучайно — Михаил Лермонтов был для Константина Иванова творческим идеалом, его могилу в Тарханах он посетил незадолго до смерти.

Артисты неформально отнеслись к знаменательной дате еще и потому, что каждого из них связывает с поэтом личная артистическая судьба — участие в спектакле «Константин Иванов», вот уже пять лет собирающем аншлаги и в 2017 году показанном в московском театре «Содружество актеров Таганки». Геннадий Медведев, Анна Кудряшова, Ирина Иванова, Александр Демидов, Евгений Урдюков, Надежда Зубкова, Светлана Лукиянова и Алексей Герасимов заняты как в главных ролях, так и в эпизодах. Яркими, эмоционально сильными работами стали возлюбленная поэта Праски и его сотоварищ по Симбирской чувашской учительской школе, композитор и драматург Федор Павлов в исполнении молодых артистов труппы Оксаны Драгуновой и Василия Иванова. А Валерию Карпову роль Константина Иванова принесла победу на Республиканском конкурсе «Узорчатый занавес-2016». Владимира Семенова же многие театралы старшего поколения помнят в образе Сетнера в постановке поэмы «Нарспи» 1979 года.

«Кроме того, что все актеры по-разному чувствуют природу стиха и входят в единый ритм лишь со второго или третьего дубля, свои технические сложности, связанные с освещением и цветовым балансом, диктует сама натурная съемка», — признаются режиссеры «Родников» Наталия Сергеева и Зоя Яковлева. Тандем получился очень удачным: Наталия Алексеевна известна чебоксарцам как актриса и режиссер Чувашского театра, Зоя Аркадьевна более двадцати лет была режиссером на телевидении и знает все тонкости операторской работы и монтажа. Сейчас они готовят новый проект к 100-летию Чувашской автономии.

Кстати, неоднократно появляющиеся в кадре родники — это не только символ жизни, чистоты и неиссякаемой внутренней энергии поэта, по сей день питающего душу чувашского народа вдохновением и красотой. Наблюдая за стремительными струями воды, омывающими холмы и овраги, мы словно переносимся на родину Константина Иванова — в село Слакбаш Белебеевского района Башкортостана. «Родники — наша гордость. Их у нас много, они придают нам бодрости духа и сил», — говорят слакбашцы. А еще здесь протекает речка Сильби с множеством родниковых истоков, которые буквально хлынули к нам с экранов и мониторов.

Мария Митина

Фото из архива театра:

Рабочий процесс. Режиссеры проекта Зоя Яковлева, Наталия Сергеева и актер Чувашского театра Геннадий Медведев.