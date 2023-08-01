Мастерицы дадут уроки вышивки в музее

На фестивале «Вышитая Россия» сотрудники Российского этнографического музея (РЭМ) проведут в Чувашском художественном музее лекции, творческие мастерские и мастер-классы. Как сообщают в Минкультуры Чувашии, в ходе образовательной программы и профессиональные мастера, и начинающие вышивальщицы смогут узнать немало интересного. Так, специалист музея по культурно-образовательным проектам Елена Осипова проведет на фестивале мастер-классы «Северная красавица» и «Белые узоры» (последний будет посвящен уникальной старинной технике объемной вышивки «сажение по бели»). Еще два мастер-класса — «Владимирский верхошов» и «Узорник» — даст руководитель школы «Вышивай онлайн», резидент Центра ремесленных традиций РЭМ Екатерина Хохлова из Санкт-Петербурга. Кроме того, специалисты этнографического музея расскажут о значении и семантике орнамента в народной культуре и золотном шитье, а также познакомят с вышивкой и украшениями народов Волго-Уральского региона из собраний РЭМ.

Записаться на мастер-классы и публичные лекции можно по телефону: 89093011106, с 9 до 11 и с 15 до 17 часов.