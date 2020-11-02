Шестиметровый «Сурпан Пӗрле» побывает по всех муниципалитетах Чувашии

Прошедший на прошлой неделе праздник, посвященный Дню чувашской вышивки, обсудили 30 ноября на еженедельном совещании у Главы Чувашии. Олег Николаев отметил, что его кульминацией стал шестиметровый сурпан, изготовленный силами вышивальщиц со всей республики. Вышитое вручную национальное чувашское женское головное покрывало продемонстрировали на празднике впервые.

«Мы договорились о том, что раз получился такой совместный коллективный труд основанный на принципах нашей национальной традиции «ниме», было бы правильным, чтобы этот «Сурпан Пӗрле» объездил каждое муниципальное образование с концертом. Так итог совместного труда увидят в каждом муниципалитете Чувашской Республики», — сообщил Олег Николаев.

Напомним, что акция «Сурпан Пӗрле», посвященная Дню чувашской вышивки, прошла в республике в ноябре. Силами мастеров по вышивке из городов и районов Чувашии к празднику вышивались элементы головного покрывала чувашских женщин – сурпана. Фрагменты собрали на фабрике «Паха тĕрĕ».

Фото Максима Васильева