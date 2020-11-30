День вышивки — праздник мастериц

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Древнее искусство вышивки объединило регионы

Вместе с республикой День чувашской вышивки 26 ноября отметили и соплеменники, живущие в регионах России. В честь нового праздника были организованы выставки, мастер–классы, «Живые уроки».
Причем с искусством чувашских вышивальщиц представители диаспор начали знакомить задолго до официальной даты праздника. Так, в Северной столице в нескольких библиотеках Централизованной библиотечной системы Калининского района с 5 по 24 ноября работали выставки «Чувашская национальная культура», «Чувашский колорит», «Читаем о Чувашии», посвященные чувашской вышивке. В экспозициях были представлены работы известных мастериц из Чувашии Любови Вазюковой, Марии Симаковой, Евгении Жачевой и вышивальщицы из Санкт-Петербурга Натальи Михайловой. А приобщиться к мастерству чувашских искусниц посетители выставок могли на тренинге по изготовлению куклы в чувашском костюме «Кукла Чувашечка». 

Такие оригинальные маски с чувашским орнаментом предложили иркутские мастерицы из села Масляногорск.

26 ноября в Доме дружбы народов города на Неве и вовсе проходил День чувашской культуры. Инициировало его Чувашское культурное общество Ленинградской области. Питерские соплеменники с удовольствием демонстрировали гостям праздника картины члена Союза художников Александра Федорова, рассказывали о новой книге доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника МАЭ РАН Антона Салмина «Изучение среднего Поволжья в Санкт-Петербургской академии наук в XVIII веке». Ну а главной темой, естественно, стала выставка вышитых изделий. Представила ее соруководитель Центра чувашской вышивки и ремесел Наталья Михайлова. К слову, Центр чувашской вышивки в Северной столице был образован в октябре нынешнего года на базе действующего кружка чувашской вышивки. А совсем недавно питерские сородичи решили назвать его именем Евгении Николаевны Жачевой…
Завершился праздник музыкальным поздравлением от фольклорного ансамбля «Юрату».

Чувашским орнаментом украсили окна домов жители д. Тагна Иркутской области

Широко праздновали День чувашской вышивки и в Иркутской области. Мастер-классы, познавательные уроки, где каждый желающий мог ознакомиться с особенностями чувашской вышивки, прошли чуть ли не во всех селениях компактного проживания чувашей. Особенно постарались жители сел Новолетники и Масляногорск, поселка Успенский-3 Зиминского района, а также деревни Тагна Заларинского района.
Активно участвовали иркутские сородичи и в онлайн-акциях, инициированных Республиканским центром народного творчества «ДК тракторостроителей». Под хэштегом #ДеньчувашскойВышивки они представили и костюмы с национальной вышивкой, и кулинарные изделия. А еще — сшили маски с традиционными узорами и в день праздника украсили окна в доме чувашским орнаментом.
Кстати, продолжением Дня чувашской вышивки, можно сказать, стал и прошедший 27 ноября в Ульяновске фестиваль чувашского костюма «Нарспи». Проводимый с 2015 года ульяновским Центром по возрождению и развитию национальных культур, он нынче прошел в онлайн-формате.

 

Фото i.mycdn.me
Вышивали 26 ноября и в Музее булгаро-чувашской культуры поселка Успенский-3 Зиминского района.

Опубликовано: 30 ноября 2020 г.


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