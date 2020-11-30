День вышивки — праздник мастериц

Древнее искусство вышивки объединило регионы

Вместе с республикой День чувашской вышивки 26 ноября отметили и соплеменники, живущие в регионах России. В честь нового праздника были организованы выставки, мастер–классы, «Живые уроки».

Причем с искусством чувашских вышивальщиц представители диаспор начали знакомить задолго до официальной даты праздника. Так, в Северной столице в нескольких библиотеках Централизованной библиотечной системы Калининского района с 5 по 24 ноября работали выставки «Чувашская национальная культура», «Чувашский колорит», «Читаем о Чувашии», посвященные чувашской вышивке. В экспозициях были представлены работы известных мастериц из Чувашии Любови Вазюковой, Марии Симаковой, Евгении Жачевой и вышивальщицы из Санкт-Петербурга Натальи Михайловой. А приобщиться к мастерству чувашских искусниц посетители выставок могли на тренинге по изготовлению куклы в чувашском костюме «Кукла Чувашечка».

26 ноября в Доме дружбы народов города на Неве и вовсе проходил День чувашской культуры. Инициировало его Чувашское культурное общество Ленинградской области. Питерские соплеменники с удовольствием демонстрировали гостям праздника картины члена Союза художников Александра Федорова, рассказывали о новой книге доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника МАЭ РАН Антона Салмина «Изучение среднего Поволжья в Санкт-Петербургской академии наук в XVIII веке». Ну а главной темой, естественно, стала выставка вышитых изделий. Представила ее соруководитель Центра чувашской вышивки и ремесел Наталья Михайлова. К слову, Центр чувашской вышивки в Северной столице был образован в октябре нынешнего года на базе действующего кружка чувашской вышивки. А совсем недавно питерские сородичи решили назвать его именем Евгении Николаевны Жачевой…

Завершился праздник музыкальным поздравлением от фольклорного ансамбля «Юрату».

Широко праздновали День чувашской вышивки и в Иркутской области. Мастер-классы, познавательные уроки, где каждый желающий мог ознакомиться с особенностями чувашской вышивки, прошли чуть ли не во всех селениях компактного проживания чувашей. Особенно постарались жители сел Новолетники и Масляногорск, поселка Успенский-3 Зиминского района, а также деревни Тагна Заларинского района.

Активно участвовали иркутские сородичи и в онлайн-акциях, инициированных Республиканским центром народного творчества «ДК тракторостроителей». Под хэштегом #ДеньчувашскойВышивки они представили и костюмы с национальной вышивкой, и кулинарные изделия. А еще — сшили маски с традиционными узорами и в день праздника украсили окна в доме чувашским орнаментом.

Кстати, продолжением Дня чувашской вышивки, можно сказать, стал и прошедший 27 ноября в Ульяновске фестиваль чувашского костюма «Нарспи». Проводимый с 2015 года ульяновским Центром по возрождению и развитию национальных культур, он нынче прошел в онлайн-формате.

Фото i.mycdn.me

Вышивали 26 ноября и в Музее булгаро-чувашской культуры поселка Успенский-3 Зиминского района.