Олег Николаев по видеосвязи пообщался с руководителем британской Королевской школы вышивки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев 1 декабря провел телемост с руководителем Королевской школы вышивки Сьюзан Кей-Уильямс. Темой беседы стали вопросы сохранения и развития традиционной вышивки.

Олег Николаев отметил, что вышивка для чувашского народа является неотъемлемой частью культуры. Поэтому в республике в этом году был учрежден новый государственный праздник – День чувашской вышивки, который отметили 26 ноября.

«В ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий мы заметили, что вышивка присутствует в самых разнообразных темах. То есть наша национальная традиция не просто не утрачена, а достаточно широко представлена. Есть возможность использовать современные подходы и дальше их развивать. Сегодня представляется великолепная возможность объединить наши усилия в этом процессе», – заметил руководитель региона.

Сьюзан Кей-Уильямс поделилась опытом работы и рассказала о действующих программах обучения в Королевской школе вышивки, которая существует с 1872 года. По ее словам, их студенты не просто изучают основы и историю вышивки, но и учатся использовать традиционную технику, узоры и стежки при создании современных вещей.

«Сохранение традиций – это и есть их перенос на современность, чтобы дать возможность уже нынешнему поколению экспериментировать с этими традициями, сохраняя их и перенося в новую реальность», – отметила Сьюзан Кей-Уильямс.

Глава Чувашии также рассказал о планах возродить национальную школу вышивки и создать каталог вышивок разных народов, проживающих на территории республики.

На прощание стороны обменялись подарками. Олег Николаев отправил в Великобританию книгу о чувашской вышивке, книгу с произведениями К.В. Иванова, переведенными на английский язык, а также изделия ручной работы с вышитыми элементами чувашского орнамента.

Напомним, что это не первый сеанс видеосвязи Главы Чувашии с Туманным Альбионом. В апреле Олег Николаев пообщался со студентом из Шотландии и подарил ему флаг республики.

 

Фото чувашинформ.рф

Опубликовано: 1 декабря 2020 г.


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