Распашонка станет талисманом

Традиции, закодированные в узорах

В республике появился новый праздник: День чувашской вышивки. И отмечать его с самого начала решили с прицелом на будущее. Если дети вырастут и будут считать его своим, семейным, то он закрепится в народе, станет традиционным. Именно поэтому 24 ноября в Музее чувашской вышивки стартовала акция «Рожденный в вышивке».

Главные врачи перинатальных центров республики получили расшитые национальным орнаментом распашонки для малышей, которые увидят свет 26 ноября, — в этот день ежегодно все жители республики будут отмечать праздник чувашской вышивки. А в семьях новорожденных праздник будет не просто двойным, но еще и глубоко личным.

СПРАВКА «СЧ» Об учреждении Дня чувашской вышивки Олега Николаева попросили на расширенном заседании коллегии Министерства культуры республики в июле этого года. Руководитель региона согласился с необходимостью учредить такую дату. Дата выбрана неслучайно: 26 ноября — день рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой, советской художницы по вышивке, внесшей огромный вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранившей традиции ручной счетной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии.

Чудесные подарки для юных граждан Чувашии передали министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова и министр здравоохранения Владимир Степанов. Также руководители двух ведомств адресовали молодым родителям и их детям пожелания здоровья, счастья, мира и согласия. На распашонках вышиты чувашские символы, обозначающие детство, талант и успех, жизнь в мире и согласии, древо рода. «Мы очень надеемся, что эти распашонки станут настоящими оберегами и семейным талисманом», — сказала Светлана Каликова. Как мать двух дочерей, она прекрасно знает, что обычно в семьях бережно хранят первую распашонку младенца: одни просто на память, а другие считают ее семейной реликвией, которую передают следующим поколениям.

Владимир Степанов также выразил надежду, что эти подарки не оставят родителей равнодушными. Вместе с распашонкой им вручат поздравительную открытку от Главы Чувашии Олега Николаева, игрушку-погремушку и книгу известного мастера чувашского прикладного искусства Евгении Жачевой о чувашской вышивке. Все главные врачи перинатальных центров Чувашии поддержали акцию и предложили проводить ее ежегодно.

Главный врач ГКБ № 1, в состав которой входит городской перинатальный центр, Антонина Иванова считает, что не только распашонка (кстати, очень хорошего качества) обрадует родителей, но и энциклопедия Евгении Жачевой. Благодаря ей они смогут расшифровывать руны, вышитые на одежде малыша. Занятие это увлекательное. И очень хорошо, что все мы будем более осознанно относиться к нашему национальному наследию. Всего перинатальный центр получил 15 праздничных наборов, но если детей на свет появится больше, то недостающие наборы подвезут. Мамам вручат их, не дожидаясь выписки, сразу же, как только они будут в состоянии эти подарки принять.

Как уже сообщала «СЧ», акция «Рожденный в вышивке» была инициирована Главой Чувашии Олегом Николаевым. На своей странице в Инстаграм он отметил: «В этом году мы впервые отпразднуем День чувашской вышивки. Вышивка, национальный орнамент и узоры — это своего рода генетический код нашей нации, наши традиции, уходящие вглубь веков. Поэтому мы решили накануне праздника передать главным врачам роддомов республики распашонки с чувашской вышивкой, чтобы эти подарки получили малыши, которые родятся 26 ноября».

Фото cap.ru

Малышей, появившихся на свет 26 ноября в республиканских перинатальных центрах, будут встречать «одежкой». И не простой, а расшитой чувашским орнаментом, в котором зашифровано послание удачи, здоровья, благополучия.