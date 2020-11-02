Чувашский орнамент появился на масках

Торжественный вечер, посвященный Дню чувашской вышивки, прошел вчера в Чебоксарах в театре оперы и балета. На нем был продемонстрирован вышитый местными мастерицами уникальный шестиметровый сурпан, о работе над которым не раз рассказывала «СЧ». Но не только этим событием отметили в Чувашии новый праздник, учрежденный месяц назад. К 26 ноября в республике был запущен ряд акций — «Фото в чувашской национальной одежде», «Укрась окно традиционным чувашским орнаментом», «Чувашская вышивка в песнях и стихах», «Чувашский орнамент в кулинарии»… А сотрудники Минкультуры республики решили вчера поддержать инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым флешмоб «На работу — в одежде с элементами чувашской вышивки» и пришли в Дом правительства в галстуках, блузках и даже в антикоронавирусных масках, украшенных чувашским орнаментом.

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