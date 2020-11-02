В республике отметили новый праздник — День чувашской вышивки

Вышивка отличилась на празднике, теперь надо нести ее в массы

Красочная экспозиция в фойе театра оперы и балета, зажигательные танцы и мелодичные песни, поздравления от далеких друзей… Многими яркими моментами запомнится первое торжество, состоявшееся в минувший четверг по случаю появления в календаре республики нового праздника – Дня чувашской вышивки.

Перед началом мероприятия гости и, конечно же, Глава Чувашии Олег Николаев, ознакомились с тематическими экспонатами. Так, национальная библиотека продемонстрировала книги о самобытной вышивке. Раритет – изданная в 1925 году в Ульяновске брошюра, рассказывающая о чувашских узорах и их толковании.

Вышитой одеждой, головными уборами, нагрудными украшениями, а также салфетками и куклами в узорчатых костюмах, искусно выполненными студентами, порадовал Чувашский государственный институт культуры и искусств.

Три госархива Чувашии организовали совместную выставку, связанную с легендарной Екатериной Ефремовой, чей день рождения, 26 ноября, и стал Днем чувашской вышивки. Были представлены фотоснимки известной советской художницы по вышивке в рабочем интерьере; выполненные ее рукой эскизы; фотокопии украшенной чувашским орнаментом одежды, когда-то выпускаемой в объединении художественных промыслов «Паха тěрě», (там в 1960-80 годах работала Екатерина Иосифовна). Рядом – экспонаты, повествующие о маститых современных вышивальщицах, которые продолжили ее дело.

Музыкально-хореографическую часть вечера открыл Чувашский государственный ансамбль песни и танца. Несколько девушек в танце развернули шестиметровый сурпан – коллективный труд вышивальщиц из 21 района и 5 городов Чувашии – и остановились. Вышедший на сцену Олег Николаев произнес приветственную речь на фоне этого узорчатого полотнища. «Чувашская вышивка – это национальное достояние нашей республики, она не просто жива, она развивается! У нас есть музей вышивки, кружки в учреждениях дополнительного образования, есть предприятия, которые производят изделия с национальным орнаментом. Отрадно, что есть мастерицы, которые хранят традиции и передают их молодым. Наша задача – сохранить ту школу вышивки, которая есть сегодня, наполнять ее и расширять, чтобы как можно больше людей познакомились с нашей культурой», — обратился он к собравшимся.

В формате видеозаписи Чувашию поздравили с уникальным праздником творческие коллективы из Астрахани, Нижегородской и Владимирской областей. А еще Российский этнографический музей и Лондонская королевская школа вышивки. (Английское приветствие ее представительницы сопровождалось русскими субтитрами).

На сцене тоже сплетались в венок дружбы мелодичные песни в исполнении Государственного русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Зыкиной; зажигательная пляска татарского ансамбля «Нардуган»; песенно-танцевальная композиция коллектива «Волга» из Ульяновска; старинные напевы а-капелла от фольклорного ансамбля «Воскресение» из Липецка.

Концертные номера перемежались чествованием отличившихся. Шесть мастеров, развивающих национальное орнаментальное искусство, получили памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области». Как и некоторые из присутствовавших, они постарались отразить в одежде суть праздника — ненавязчивым чувашским узором на современной блузке или богатым нашейным украшением, стилизованным под старину. А рукодельницы из районов, работавшие над коллективным сурпаном и удостоенные благодарности Главы республики, поднялись на сцену в полноценных национальных костюмах, наверняка сшитых собственноручно — в каждом была своя изюминка.

…Возможно, уже в следующем году среди гостей этого праздника окажется гораздо больше тех, кто дополнит деловой костюм вышитым аксессуаром или разнообразит чувашским орнаментом нарядное платье. Ведь все больше мастериц готовы передать желающим секреты филигранных узоров. К тому же, как напомнила министр культуры и по делам национальностей Светлана Каликова: «Следующая инициатива Главы региона – создание национальной школы чувашской вышивки».

Фото Максима Васильева