Вышивальщицы со всей республики подготовили фрагменты для шестиметрового сурпана

Как предков путь и как тепло души…

Украшенный ручной вышивкой, сурпан стал сегодня одним из «героев» нового праздника — Дня чувашской вышивки. Ширина его — 50 см — встречается у этих покрывал, в стародавние времена надеваемых замужней чувашкой под головной убор. А вот по длине — 6 метров — ему пока нет равных. Будто дорогу предков, воплощенную в орнаментах, передающихся из поколения в поколение, увидели зрители…

Работа над сурпаном началась в первых числах ноября, о чем уже сообщала «Советская Чувашия» («Всем миром вышивают сурпан», номер за 12 ноября с. г.). Над ним трудились вышивальщицы в 21 районе и 5 городах республики. Никто не затянул с работой, все в срок сдали по два вышитых фрагмента, на оба конца покрывала.

В минувшую пятницу полный набор из 52 узорчатых полосок был отправлен из Музея чувашской вышивки, куда они стекались, в Кугеси, на фирму художественных промыслов «Паха тĕрĕ». Здесь им предстояло превратиться в готовое изделие. «Мы, как дети, бросились к этой коробке, распаковали, разложили сначала на одном столе, он показался мал, переместились на другой. Начали компоновать, чтобы добиться гармонии, чтобы цвета играли…» — рассказывает конструктор–модельер фирмы Ольга Ландышева. «И как-то так получилось, что вышивки низовых чувашей расположились по концам сурпана», — подметила художник по вышивке Анастасия Андреева.

Мастерицы старались отразить узоры, характерные для своей местности, хотя и не всегда похожие на рунические древнечувашские образцы. Алатырь представлен вышитыми крестиком петушками, а Канаш — цветами и удивительными птицами. В неяркой, приглушенной цветовой гамме выполнена работа из Янтиковского района, являющая собой грамотный новодел исконно чувашской вышивки. Хоть и не было задания увековечить на полотне родной муниципалитет, но некоторые мастерицы рассудили, что это лишним не будет, умело вписав в общий орнамент слово «Ҫĕрпӱ» (так звучит по-чувашски название Цивильского района), а также герб Шемуршинского района.

Не обошлось без неожиданностей. В нескольких районах мастерицы, видимо, сочли задание слишком простым и перестарались, вышив одну полосу так, а вторую — совершенно иначе. Впрочем, общую гармонию это не нарушило, сразу и не заметишь, что не все раппорты на концах сурпана зеркально отражают друг друга. А из Шумерли прислали самую лаконичную работу — отведенное под вышивку поле на обеих полосах сплошь было заполнено красной нитью в технике «простой крестик». Но и этот фрагмент занял свое положенное место. Как свидетельствует авторитетная книга «Чувашский костюм. От древности до современности», на которую при сборке готового изделия опирались в фирме художественных промыслов, на сурпане иногда присутствовала красная полоса, правда, обычно в виде вставки из красной ткани.

После того, как полоски сметали, к работе приступила швея 5-го разряда Людмила Волгина. Весь вторник, а также в среду до обеда она строчила на машинке, мастерски соединяя, точно склеивая, фрагменты.

«Хотите верьте, хотите нет, но пока мы собирали этот сурпан, чувствовали непривычное тепло от полотна. Видимо, передавалась добрая энергетика вышивальщиц. Вот что значит ручная работа, сделанная от души», — поделилась команда «Паха тĕрĕ».

Фото Олега Мальцева

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