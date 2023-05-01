Боец Дмитрий Любимов борется за жизнь, а его семья – за свои права

«Очень скучает по дому и детям…»

Когда был на волоске от смерти, точнее два раза умирал и воскресал на операционном столе, суметь снова набрать номер телефона близких или написать им несколько слов покажется каким-то чудом. И пусть не слушаются пальцы и в целом еще не обойтись без посторонней помощи, старуху с косой Дмитрий Любимов, 42-летний доброволец из Чебоксар, в апреле прошлого года отправившийся в зону СВО, одолел определенно. И теперь так же несгибаемо борется за жизнь.

Спасал молодых ребят

Дмитрий Любимов нашим читателям хорошо знаком. «СЧ» не раз рассказывала о мужественном земляке и его младшем брате Денисе, которые вместе ушли защищать Родину на Донбасс. 22 июня, напомним, спасая двух молодых бойцов во время обстрела, Дмитрий получил тяжелейшие осколочные ранения от разрыва кассетной мины. Больше месяца он провел в коме, все это время близкие не знали, где он и что с ним, пока наконец в августе не выяснили, что Дмитрий находится в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Туда он поступил под другой фамилией, с потерей памяти, что сильно затруднило поиски.

Пережив две клинические смерти, несколько серьезных операций, Дмитрий все еще лечится в санкт-петербургском госпитале. Проходит реабилитацию и уже даже делает первые успехи. Стараниями военных врачей и жены Регины боец потихоньку возвращается к жизни, но путь к выздоровлению еще предстоит неблизкий.

…С Региной Любимовой мы встретились сразу после ее очередного возращения из Питера. При первой возможности она садится в самолет, два часа в небе – и вот она в палате мужа. В первое время летала каждые две недели на выходные, в последние месяцы удается вырваться раз в месяц, на 3-4 дня.

В этот раз случилась большая радость – впервые за долгое время они вышли на коляске на прогулку в больничный дворик. «Дима был так счастлив, что у него слезы на глазах выступили, — показывает Регина в телефоне фото улыбающегося во все лицо молодого мужчины. – Вообще он очень радуется каждому моему приезду, звонку детей – у нас их трое. Когда выехали на улицу, его все были рады видеть – врачи военно-полевой хирургии, они его хорошо знают, медсестры, санитарки, пациенты». «А здесь он в наушниках – подарок друга, — улыбается она, глядя на другое фото. — Правда, немножко тяжело ему еще пользоваться. Сказал, что будет слушать аудиокниги».

К врачам и медсестрам Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге и тем, кто прооперировал ее мужа сразу после ранения, у Регины Любимовой отношение особое. Они все для нее – без преувеличения святые люди.

«Я такого отклика от врачей не ожидала, — призналась она. — Я никогда не думала, что есть вот такие люди, как Дмитрий Алексеевич Басараб – белгородский врач-кардиохирург, который вытащил Диму буквально с того света, врачи госпиталя Дмитрий Петрович Мешаков и Рустем Ренатович Гайсин. Я очень им благодарна! Рустем Ренатович, врач отделения психиатрии, где долгое время лечился Дима, делал для него даже больше — намного больше, чем должен по своей медицинской специализации. Он выписывал Диме ортезы, добивался массажистов, назначал ходунки – делал все, чтобы поставить Диму на ноги». При всей своей тяжелой работе, продолжает Регина, при всем, что они видят каждый день, медики госпиталя остаются душевными людьми, не теряют чувства юмора и доброты к людям, для каждого – и больного и его родственников находят нужные, дарящие веру и надежду, слова. Когда надо – похвалят, а когда – и поругают пациентов, что тоже на пользу.

«С таким ранением не выживают»

С Дмитрием Алексеевичем Басарабом, сердечно-сосудистым хирургом Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, Регина Любимова общается по сей день. Делится с ним каждым успехом Димы, скидывает его фотографии. Первому фото с прогулки доктор был так рад, что сразу же переслал его во внутренний врачебный чат – Дмитрию Алексеевичу все коллеги выразили свое восхищение.

…Шансов на спасение было мало. Из украинского Изюма Дмитрия доставили в Белгород с пробитым легким, осколочным ранением в сердце, печень, кишечник, с оторванным большим пальцем правой руки. С такими травмами не выживают, но Дмитрий Басараб и бригада врачей-реаниматологов незамедлительно стали действовать. Только на операционном столе боец пережил две клинические смерти длительностью более 10 минут, однако врач Дмитрий Алексеевич продолжал отчаянно за него бороться…

«Я не знаю, как благодарить этого человека. Когда, узнав его номер телефона, я позвонила ему просто сказать «спасибо», Дмитрий Алексеевич в ответ поблагодарил меня. Он сказал «большое спасибо, что вы позвонили, что вы нашли Диму». Рассказал, что, когда его пациенты идут на поправку, звонят ему — это лучшая для него благодарность», — с теплотой отзывается о Басарабе Регина Любимова. А не так давно, в декабре, ей удалось сказать эти слова доктору лично – на передаче Андрея Малахова на телеканале «Россия», посвященной семье Дмитрия Любимова. Дмитрий Басараб, как сообщили в программе, скромный врач-хирург обычной областной больницы, не боится браться за самые сложные случаи и многих вытащил буквально с того света.

Поддерживает связь Регина и с медсестрой, ассистировавшей на операции, а также с белгородскими волонтерами, которые помогали искать родных бойца, поступившего в больницу без каких-либо документов. Позже узнала она и как спасли ее мужа с поля боя.

Когда вызвали по рации подмогу, никто не рискнул поехать под обстрелами. Тогда бойцы решили эвакуировать раненых самостоятельно: вколов «тройняк» (противошоковое), потащили под обстрелами к дороге. «Никто не останавливался. Алексей, один из спасителей Димы, услышав звук «КамАЗа, выбежал навстречу, стал махать руками, но водитель и не думал останавливаться – не понятно же: кто ты, свой или чужой. Только когда он бросился под колеса, машина остановилась», — узнала она потом. Диму и еще одного раненого погрузили и отправили в прифронтовой госпиталь города Изюма. К счастью, удалось быстро транспортировать, врачи вовремя оказали помощь в дороге, что и стало решающим фактором в спасении бойца.

Достойный внук своего деда

Не сразу приняла Регина решение мужа отправиться добровольцем на Донбасс. Были уговоры. Слезы. Но раз надумал, переубедить его невозможно. Как морской пехотинец, прошедший чеченскую войну, награжденный Орденом мужества, медалью Суворова, говорил: кто, если не мы?

«Дима всегда был патриотом, — рассказывает супруга. – Во время чеченской кампании, когда он вернулся домой в отпуск, у него сильно заболела мама, и он не смог продолжить службу, хотя собирался. Пошел учиться в МАДИ, там, кстати, мы и познакомились. У нас был один вариант контрольной работы, и мы решили, что вдвоем делать ее проще. С тех пор мы вместе, в мае нашей семье исполнилось 18 лет».

Каждый год 9 Мая Дмитрий участвует в параде Победы в Чебоксарах в одном строю с ветеранами боевых действий – для семьи это один из самых важных дней. Есть у Дмитрия и еще одна традиция – вот уже много лет в начале ноября, в день гибели в Чечне боевых товарищей из его отряда, а все они были из разных городов страны, он ездит на их могилы, навещает родителей, оставшихся одних матерей, отвозит им небольшие гостинцы из Чувашии. Родным говорит, что там, на войне, было настоящее братство. Там знаешь, что твою спину всегда прикроют и отдадут последнее. Не предадут и не оставят. Как однажды было на Новый год, когда пришлось поголодать – единственный сухпаек делили несколько дней на всех, так и продержались.

Обо всех сослуживцах Дмитрий преданно хранит память. Этим он пошел, по словам супруги, в своего деда Петра Любимова, чьи портрет и биография, кстати, хранятся в Музее воинской славы в Чебоксарах. Не дождавшись 18 лет, он по поддельным документам ушел на фронт, попал в плен, был угнан в Италию, успешно сбежал и воевал в отряде партизан-гарибальдийцев. Позже дедушка хотел связаться с оставшимися в Италии друзьями, но не успел.

Жизнь продолжается

Большой труд врачей и близких дает результаты — Дмитрий многому научился заново и теперь твердо намерен встать на ноги, вернуться домой, к дочкам. Чего стоит этот путь, известно, пожалуй, только тем, кто знает, что такое выхаживать тяжелых больных. Говорить о трудностях во всяком случае Регина не стала.

«Я не делю жизнь на до и после. Жизнь продолжается. Страшно было в первое время – когда только увидела его. Эти пустые глаза, смотрящие в потолок… Мы его помнили совершенно другим человеком. Потом потихоньку принимаешь ситуацию, начинаешь с этим жить. Имея троих детей, нельзя плакать, унывать. Это ничего не даст. О детях моих кто позаботится, о муже, кто к нему будет ездить?» – рассуждает она.

В трудную минуту, к счастью, рядом оказались родители Регины — Вера Платоновна и Виталий Николаевич Петровы. А в самый сложный период семье здорово помогли верные друзья Дмитрия Артур Осипов, Валера Иванов, Саша Орлов. Они искали до последнего, всегда были на связи с Региной, и даже когда иные опускали руки, отчаявшись найти, продолжали верить и поддерживать. Когда место нахождения Димы было установлено, Артур бросил все свои дела, поехал с Региной в Питер и первым зашел в палату к Дмитрию. А жена Артура Ирина, когда из-за сложностей в больнице Регина не смогла оставить мужа и приехать в Чебоксары на Первое сентября, отправила девочек в школу и даже устроила детям по случаю Дня знаний запоминающийся праздник. Они выбрались на прогулку в Лакреевский парк.

«Я позвонила учителям с просьбой присмотреть за девочками – немного проконтролировать уроки и домашнее задание. Родственников беспокоить не стала, не понимала в тот момент, в каком состоянии Дима и не хотела лишний раз тревожить родителей. В школе вроде согласились, а потом мне позвонили из администрации города, спросили, чем помочь, может нужны канцтовары для школы. Для учебы у нас все было готово, единственное, о чем попросила — если есть возможность, помочь финансово. Две младших дочери занимаются художественной гимнастикой, а это довольно дорогой вид спорта. Один купальник может стоить 30 тысяч рублей. Однако, все, чем нам помогли, — направили домой соцработника с проверкой, готовы ли мои дети к школе. Пришли, посмотрели и ушли. Больше мы помощи не видели», — не без горечи говорит собеседница.

Чужой среди своих

Ситуация с семьей бойца Дмитрия Любимова вообще сложилась парадоксальная. Несмотря на то, что он добровольцем ушел на передовую, никаких льгот и мер поддержки его семья не получает. Как объяснили Регине в военкомате, все потому, что он отправился в зону СВО не из Чувашии, а из Ростова-на-Дону. Соответственно, республиканская поддержка на него не распространяется… Дмитрий, действительно, вместе с братом попал в отряд «БАРС» из другого региона, но так ли важно, откуда уходят защищать Родину?

«Он участник СВО и вроде бы не участник, — недоумевает супруга. — Везде я слышу «своих не бросаем». Мы не свои?». Как рассказала Регина, когда она обратилась в военкомат за справками для бесплатного питания детей в школе и путевками в лагерь, с ней не стали даже разговаривать, в школе сообщили об отказе. А позже она выяснила, что случай с их семьей — в республике не единичный… В семьях, отцы в которых уходили не из Чувашии, также столкнулись с отказом в льготах. О проблеме Регина писала в соцсетях, но там ничего нового ей не ответили.

«Раз отказали, второй. Ну нет так нет. Настолько привыкла справляться сама и рассчитывать только на себя… Не люблю жаловаться и просить», — стойко приняла она ситуацию. После выхода передачи «Малахов» Регине стали переводить деньги люди со всей страны. И хоть делали они это от чистого сердца, принять такую помощь оказалось сложно. «Когда мне скидывают по 100, 200, 500 рублей, поймите, чувствуешь себя попрошайкой, — откровенна она. — «Подайте, кто чем может». При этом для государства, которое каждый день говорит, что не оставит семьи в беде, по факту нас не существует».

В такой ситуации вдвойне тяжелее, но жена бойца, кажется, не обращает внимания на трудности. Она продолжает трудиться (Регина работает в сфере грузоперевозок) и воспитывать троих детей (младшие дочки учатся в третьем и пятом классах, старшая – заканчивает первый курс педколлежда имени Никольского). В свободную минутку ходит на йогу, а недавно купила себе велосипед.

«В нашем доме мир, жизнь и радость»

С папой девочки общаются пока по видеосвязи. Вернувшись с тренировок, и если сделаны уроки, рассказывают ему о достижениях в учебе и спорте, скидывают видео с выступлений, снимают ролики из дома. Спортивные успехи дочек Дмитрия очень радуют, он с удовольствием смотрит видеозаписи с соревнований и всегда интересуется, как они выступили.

Свободного времени у девчат почти нет. Шесть раз в неделю у младших – тренировки по несколько часов, а когда готовятся к соревнованиям, пропадают в зале целыми днями. Несмотря на юный возраст, хорошо понимают: спорт требует огромных усилий. Когда другие дети могут пойти погулять, они, сменив школьный рюкзак на спортивный, бегут на тренировку.

«Стараюсь детей учить, чтобы сами умели планировать свой день. И отвечали за свои поступки тоже сами, — делится секретами воспитания мама. – Уроки, домашняя работа – зона их ответственности. Никогда не откажу в помощи, но считаю, что родители не должны делать уроки за детей». За последний год девочки стали самостоятельнее – после школы сами едут на тренировку, научились готовить простые блюда. «Жизнь заставит и всему научит. Помню, собрала дочек в кружок, сказала: девочки, надо взрослеть. И все. Конечно, без капризов не обходится», — рассказывает Регина.

Все имена для дочек, кстати, придумал папа. «С Димой была договоренность, что мальчиков называет он, девочек – я. В итоге всех трех назвал он. Старшая – Арина, средняя – Виталия, младшая – Иллария. Специально не подгадывали, но потом увидели, что в переводе они означают «мир», «жизнь» и «радость». Получается, что у нас в доме – мир, жизнь и радость», — с улыбкой вспоминает Регина.

Дочки, конечно, очень ждут папу, и сам Дмитрий очень скучает и хочет домой, но, когда это случится, сказать никто не берется — впереди еще много работы по восстановлению.

А чтобы расставание переживалось легче, в доме появились питомцы. Первой, сразу после отъезда главы семьи на СВО, домочадцы завели собаку Лолу. Ее Регина увидела в одной из волонтерских групп в соцсетях и забрала домой на передержку. Так Лола, оказавшаяся эстонской гончей, как подсказали ей знакомые собаководы, и осталась с ними жить. Потом младшая Иллария захотела кошку – и снова на передержке нашли большого черного кота Феликса. Еще есть рыбки, два попугайчика — полный дом друзей. «Когда гуляю с Лолой, звоню Диме, говорю, приедешь — будешь ты с ней выходить. Он сначала был против собаки, а сейчас очень доволен и очень ждет этого момента», — поделилась жена бойца.

Кстати Даже в больничной палате бойцы после ранений и с увечьями не теряют чувства взаимовыручки. «Такие ребята там душевные. Настоящее братство. Очень помогают друг другу. Подадут, принесут, апельсин почистят», — отзывается Регина. Для близких родственников тяжелых больных Военно-медицинская академия предоставляет койко-место в гостинице при госпитале, а перелет в Санкт-Петербург и обратно обходится примерно в 11 тысяч рублей.

Напишите бойцу письмо

Несколько раз Дмитрия Любимова в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге навещала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. В одну из поездок Наталья Алексеевна передала бойцу письма и рисунки от детей из Чувашии. Каждое послание боец бережет, пересматривает и перечитывает. Еще больше его обрадуют новые письма от земляков. Отправить их можно на адрес редакции «Советской Чувашии» (428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.13). Их с удовольствием передаст Дмитрию супруга.