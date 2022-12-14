Олег Николаев выступил перед бойцами из Чувашии перед их отправкой в зону СВО

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Он пожелал им достойно служить и вернуться домой, где их ждут.

«Уверен, что полученные в ходе боевого слаживания знания и навыки пригодятся вам в выполнении задач специальной военной операции, — отметил Глава Чувашии. — И каждый из вас сделает все, чтобы как можно быстрее прийти к полной денацификации на территории бывшей Украины».

Олег Николаев заверил, что будет держать на личном контроле заботу о родных и близких мобилизованных бойцов, им будет оказываться вся необходимая поддержка.

«Мы сделаем все, чтобы позаботиться о ваших детях, матерях, женах и сопроводить их в этот сложный период», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев передал бойцам комплекты необходимого спецоборудования, приобретенные на средства, поступившие в Фонд «Перле» от граждан и организаций республики.


Опубликовано: 14 декабря 2022 г.


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