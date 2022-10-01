Бойцам, проходящим лечение в Санкт-Петербурге, приготовили подарки из Чувашии

Когда и слово лечит

Около 600 гостинцев с детскими рисунками и письмами школьников со всей Чувашии, а также сладостями и книгами о республике отправили во вторник из Чебоксар в Санкт-Петербург, где в Военной медицинской академии имени С.М. Кирова сейчас проходят лечение наши военнослужащие, получившие ранения в специальной военной операции. Сбор душевных подарков организовал Союз женщин Чувашии при поддержке правительства республики.

«Куда: в армию. Кому: солдату» — размашисто выведено детской рукой на конверте, сложенном из цветной бумаги. И трогательная надпись на рисунке нескладными печатными буквами: «Эти цветы для вас. Мы вас очень ждем! Соня». Сотни писем, открыток, рисунков ребята разных возрастов подготовили для акции «Письмо солдату», которую уже не в первый раз проводит в республике Союз женщин Чувашии. Теплыми словами и добрыми пожеланиями наполнено каждое детское послание. В письмах, оформленных в виде фронтовых солдатских «треугольников», украшенных георгиевскими лентами, российским триколором, белыми голубями, школьники благодарят бойцов за смелость и мужество, желают справиться со всеми трудностями и верят, что защитники обязательно вернутся домой. «Вы наши герои», «Не сдавайтесь и не падайте духом», «Вы — благородные люди», «Берегите себя, мы вас ценим и любим», — пишут российским солдатам мальчишки и девчонки из Чувашии.

Даже волонтерам, собиравшим подарки, порой было трудно сдерживать слезы при виде наивных детских рисунков. «Раньше я всю эту ситуацию, которая происходит в нашей стране, воспринимала как-то отстраненно. А сейчас, когда я понимаю, что эти рисунки, которые я держу в руках, эти слова поддержки, написанные маленькими детьми пусть с ошибками, но искренне, передадут лично в руки солдатам, защищающим нас, все поменялось», — разбирала горы детских писем студентка одного из чебоксарских вузов Дарья Соловьева.

Комплектовать наборы волонтерам помогали активисты Союза женщин Чувашии. Как рассказала председатель организации Наталья Николаева, акцию приурочили ко Дню отца, который будет отмечаться в России в это воскресенье. К сбору подключились ведущие предприятия и общественные объединения республики, а также Министерство образования и молодежной политики и администрация Чебоксар.

Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии: «Когда читаешь письма детей, адресованные бойцам, эмоции переполняют. Все они написаны от души, очень трогательные и искренние. Удивительно, как дети разделяют происходящее в стране и очень серьезно относятся к изменениям, свидетелями которых мы стали. Думаю, прочитав такие письма, бойцы порадуются, и это еще сильнее укрепит их дух».

Подарки и пожелания скорейшего выздоровления раненым в Военной медицинской академии имени С.М. Кирова передадут уже сегодня. Их лично накануне Дня отца вручат Наталья Николаева и депутат Госдумы России Алла Салаева. Как отметила Наталья Алексеевна, в этом госпитале сейчас проходят лечение около 600 военнослужащих, среди которых есть и представители Чувашии. Один из них — доброволец Дмитрий Любимов. 21 июня, рискуя жизнью, он спас двух молодых бойцов, но сам получил тяжелейшие осколочные ранения от кассетной мины. В госпиталь боец поступил без документов, и родные и близкие долгое время не могли его найти. За неоднократное добросовестное выполнение боевых заданий, мужество и героизм наш земляк представлен к государственной награде.