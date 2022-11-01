ЗАХАР ПРИЛЕПИН, писатель, публицист:

«Губернатор Чувашии Олег Николаев передал вдове Сергея Стонового орден Мужества, которым ее муж был награжден посмертно. В июне 2022 года житель Новочебоксарска Сергей Стоновой по собственному желанию ушел по контракту. Службу проходил в 228-м мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку наводчиком (в/ч 22316). 16 июля 2022 года Стоновой погиб в бою. Ему был 31 год. У него осталось трое детей. Младшему сыну 5 лет. Больше всего меня поразило, что старший сын учится в военном училище, и хочет служить. И вдова принимает это решение сына».