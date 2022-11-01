В Чувашии прошел турнир по вольной борьбе памяти Героя России Дмитрия Семенова

Характер — бойцовский

На днях в спортшколе олимпийского резерва №3 состоялся республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Героя России Дмитрия Семенова, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине…

Справка «СЧ» Дмитрий Владимирович Семенов родился в 1989 году в деревне Тренькасы Чебоксарского района. В школьные годы дружил со спортом, участвовал в соревнованиях по вольной борьбе, баскетболу и волейболу. После окончания Тренькасинской средней школы связал свою жизнь с военной службой. В 2011 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Дослужился до звания майора, был начальником штаба и заместителем командира отряда 16 бригады специального назначения. 28 мая 2022 года в ходе стрелкового боя Дмитрий получил тяжелые ранения. Не имея возможности для отхода, привел в действие гранату, подорвав себя и нейтрализовав трех противников…

«Проводя такие турниры, мы помним каждого, кто сейчас выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции. А Дмитрий Семенов навсегда останется примером для своих коллег, для нас, для подрастающего поколения. Спасибо за его подвиг, который будет жить в истории и в наших сердцах, – подчеркнул на церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев. – Дмитрий, посмертно ставший Героем России, был таковым и при жизни, совершал самоотверженные поступки постоянно – он просто любил жизнь и хотел быть полезным своему государству».

На соревнованиях присутствовали родители Героя России – мама Алина Георгиевна и папа Владимир Николаевич. В своей речи Алина Георгиевна вспомнила о том, что в свое время Дима выходил на ковер, добивался побед и выступал на соревнованиях так же, как и участники нынешнего турнира. «Всем желаю так же быть сильными, мужественными, побеждать и в учебе, и в спорте, и в жизни, быть хорошими детьми и будущими воинами. Мой сын старался быть настоящим человеком, и он остался таковым, мужественно защищая свою Родину, свой отряд. У него остался сын. Надеюсь, он тоже пойдет по стопам своего отца, поставит себе цели и вырастет достойным человеком», – добавила Алина Георгиевна.

Всего в турнире участвовали более 130 спортсменов 2007-2008 годов рождения из Чувашии, Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области. На ковре кипела серьезная борьба – порой болельщики даже не успевали следить за происходящими схватками. Раз… и победитель поединка уже известен. «В нашей республике в возрасте 14-15 лет много ребят, занимающихся борьбой, – заявил главный судья соревнований Сергей Семенов. – В предварительных схватках борьба была немного монотонная, но в финалах ребята показывают все, на что они способны – поединки бескомпромиссные, накал до последних секунд».

Слова «о монотонных предварительных боях» опроверг поединок, в котором участвовал Артем Тюрюшов из Ульяновска. Спортсмен до последнего проигрывал схватку сопернику, но за секунду до конца ему удался эффектный прием. Радости Артема и тренера не было предела. «Это было нелегко. Очень приятное ощущение победы на последних секундах», – поделился эмоциями Артем, по итогам турнира завоевавший серебряную награду.

Достаточно тяжело турнирный путь начался для представителя Вурнарского района Дениса Майкова. В первой схватке ему пришлось проявить на ковре все свои лучшие качества, чтобы пройти дальше. Как награда за упорство – третье место в весовой категории до 48 кг.

Николай Гаврилов, Герой России, президент Федерации спортивной борьбы Чувашии: «Майор Дмитрий Семенов – представитель чувашской вольной борьбы. Воспитанник нашей федерации выбрал достойную профессию и участвовал в специальной военной операции. Он совершил геройский поступок – прикрыл своих боевых друзей, не щадя себя. К сожалению, звание Героя получил посмертно… Турнир будет вдохновлять и спортсменов, и людей нашей республики на то, чтобы каждый из нас стал достойным гражданином».

Глеб Самарин, представлявший столицу нашей республики в весе до 68 кг, ощущал перед стартом серьезное волнение. «Хочется показать, что в Чувашии растут хорошие борцы, которые в будущем могут стать гордостью республики», – сказал он нашему корреспонденту. Но как только начал выступать, все переживания как рукой сняло — Глебу не только удалось подняться на пьедестал почета, но и завоевать золотую награду турнира памяти Героя России Дмитрия Семенова…