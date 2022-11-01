Капитан полиции из Чувашии стал лауреатом всероссийского конкурса в номинации «Авторская песня»

Слова, что тронули сердце

О душевной песне «Здравствуй, милая!», посвященной российским бойцам — участникам специальной военной операции и написанной нашей коллегой — заместителем начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Ольгой Павловой в соавторстве с капитаном внутренней службы Андреем Николаевым, «СЧ» рассказывала в конце марта этого года. И еще тогда редакция была уверена, что это музыкальное сочинение ждет успех.

Трогательные слова песни и проникновенная музыка впечатлили не только нас: видеоролик, размещенный в социальной сети ВКонтакте на страничке МВД по Чувашии и МВД России, набрал порядка сорока тысяч просмотров и получил много теплых откликов. На днях же стало известно, что Андрей Николаев, к слову, сотрудник Культурного центра МВД по Чувашии и руководитель вокального ансамбля «Талисман», исполнив «Здравствуй, милая!», стал лауреатом второй степени конкурсной программы XXXI Всероссийской благотворительной акции «Милосердие белых ночей» в номинации «Авторская песня». Конкурс направлен в поддержку сотрудников органов внутренних дел, совмещающих нелегкую службу с творчеством. Для капитана полиции Николаева это уже вторая победа на этом фестивале.