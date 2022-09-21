Главные цели неизменны

Обращения Президента России в стране, да и во всем мире тоже, ждали с вечера вторника. Гадали — о чем же в нем пойдет речь. Утром в среду глава государства расставил все точки над i. Вот основные моменты, о которых сказал Владимир Путин.

► Главные цели спецоперации — освобождение всей территории Донбасса — были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются.

► Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к России с просьбой поддержать такой шаг. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим.

► Уже после начала специальной военной операции, в том числе переговоров в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. Но мирное решение не устраивало Запад, поэтому Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности… Сегодня наши Вооруженные Силы противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение — оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, — а именно: для защиты нашей Родины, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Указ подписан, призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт…

► Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем, так и будет.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Чувашская Республика разделяет принятые Президентом России решения, как по частичной мобилизации, так и по организации более слаженных действий в организации работы промышленного комплекса для решения задач СВО. В связи с поставленными Президентом задачами принял решение о прекращении отпуска. Республика незамедлительно включится в процесс решения необходимых задач. Это частичная мобилизация жителей Чувашии, которые находятся в запасе и имеют соответствующие воинско-учетные специальности; содействие военному комиссариату в организации и обеспечении логистики, создания необходимых условий сопровождения; поддержка граждан, задействованных в специальной военной операции. Предприятия оборонного комплекса переходят в более мобилизационный режим работы. Ни одна семья не останется без внимания, без нашей поддержки. Мы верим в наших земляков, которые и в годы Великой Отечественной войны достойно исполняли воинский долг и отстояли право нашей страны на мир и независимый курс развития. При этом нам важно обеспечивать текущее социально-экономическое развитие, выполнять все ранее поставленные планы и задачи, которые утверждены как в национальных целях, так и в национальных проектах, инициированных Президентом России…»

УКАЗ

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:

Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом. (Это достижение предельного возраста пребывания на военной службе; состояние здоровья и вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. — Прим ред.).

Правительству Российской Федерации: а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации; б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации

Владимир Путин

21 сентября 2022 года

«ЛИШЬ ОДИН ПРОЦЕНТ ОТ МОБИЛИЗАЦИОННОГО РЕСУРСА»

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, министр обороны России:

«В ходе частичной мобилизации всего будут призваны 300 тысяч резервистов. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеет военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных Силах; в) имеет боевой опыт. Этим требованиям в России соответствуют почти 25 миллионов человек, у страны огромный мобилизационный ресурс. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, — 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса. Набор будет осуществляться не единоразово. Не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет. После набора призванные по мобилизации пройдут военную подготовку или переподготовку, «слаживание экипажей» и только после этого пойдут «выполнять те задачи, которые им предписаны». «Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти ни при каких условиях не может. Тех, кто служит по призыву, мобилизация тоже не касается — они продолжат служить на территории России».