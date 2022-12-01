ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«По поводу дальнейшей мобилизации, слухов на этот счет. Смотрите, у нас из 300 тысяч мобилизованных — наших бойцов, мужчин наших, защитников Отечества, — 150 тысяч находятся в зоне проведения операции… Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных граждан, не находится в группировке вообще: они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно так сказать — это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, и необходимости для государства и для Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой».