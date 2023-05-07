В Шумерлинское лесничество поступила новая пожарная спецтехника

В Шумерлинском лесничестве — новое долгожданное приобретение. На днях сюда поступила пожарная автоцистерна вместимостью 6 тонн воды на шасси КамАЗ для тушения лесных пожаров. Технику шумерлинцы получили по региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» за счет федеральных средств.

Шумерлинский округ — один из самых богатых лесом в республике. В населенных пунктах, которые здесь в основном соседствуют с лесом, пожары — не редкость, а потому перед лесозащитниками стоит задача сохранить природные ресурсы. Новая техника, уверены в Шумерлинском лесничестве, поможет оберегать лес еще эффективнее и предотвратит распространение огня.

Как рассказали «СЧ» в Шумерлинском лесничестве, такой большой пожарной автоцистерны в их автопарке еще не было. Имеющиеся на вооружении автоцистерны на базе «ГАЗ» и «ЗИЛ» прежде перевозили не более трех тонн каждая. Новая машина значительно облегчит доставку воды к месту тушения и будет использоваться на разных видах пожаров. А ее высокая проходимость позволит добраться даже до самых труднодоступных лесных участков по бездорожью. Автомобиль оснащен всем необходимым противопожарным снаряжением и оборудованием для тушения лесных пожаров. Экипаж вездехода составляет 5 человек.

Добавим, Шумерлинское лесничество охватывает сразу два муниципальных округа: Шумерлинский и Порецкий. В зоне контроля учреждения — около ста тысяч гектаров леса.