Шумерлинская школа №6 открылась после капремонта

Но учиться в ней смогут пока только старшеклассники

Шумерлинская школа № 6 привлекла к себе внимание всей республики в начале сентября, когда стало известно, что здание не готово к началу учебного года. Основная причина — недоделки в пищеблоке.

К концу августа все намеченные работы были в основном завершены, но в школьной столовой ремонт был в самом разгаре. Как выяснилось, проектировщики не учли коммуникации под полом пищеблока. Мало того, на одного из рабочих обрушилась стенная перегородка, с тяжелыми травмами его доставили в больницу. Поэтому Следственный комитет на две недели приостановил ремонтные работы, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Этот вынужденный простой, понятное дело, тоже не ускорил сдачу объекта.

Администрация района готова была открыть школу 1 сентября с условием обеспечения учащихся горячим привозным питанием. Но до этого не дошло — после визита врио Главы Чувашии Олега Николаева в Шумерлю 6 сентября было принято решение в кратчайшие сроки завершить работу в пищеблоке, чтобы создать нормальные условия для питания школьников.

Уже 11 сентября в школу № 6 с проверкой приехала заместитель председателя правительства Чувашии Алла Салаева. Она встретилась с руководством города, учебного заведения и с подрядчиком. И, конечно посетила пищеблок. Здесь положительные изменения были на лицо — новые оконные рамы, установлена сантехника, подведены холодная и горячая вода. Смонтированы двери, в том числе противопожарные. Вся электропроводка заменена, завершен монтаж горячего цеха. Незначительные работы еще остались, но в целом готовность пищеблока составляла 95 процентов.

«Я сегодня хочу говорить о хорошем. За неделю здесь произошли большие перемены. Взятые на себя обещания руководством района, главой города и главой администрации выполнены. Тот объем работы, который был намечен — завершен», — прокомментировала Алла Салаева, не забыв отметить, что незначительную часть ремонтных работ еще нужно завершить.

Надо сказать, что день открытия школы приближали «всем миром» — помощь строителям оказывали и родители, и работники школы. «Мы очень рады, самое сложное осталось позади. Сейчас мы имеем хорошо отремонтированную школу и современную столовую, готовую обеспечивать детей горячим питанием. Спасибо всем, кто помогал нам в этом нелегком деле», — сказала директор школы Светлана Сазонова.

По итогам встречи было принято решение, что с 14 сентября школа откроется. Но пока обучаться здесь будут ученики старших классов. Начальные классы смогут ее посещать после завершения всех работ. Школа по-прежнему на контроле.

Фото Игоря Васильева

Именно контроль за такими объектами и будет осуществлять Служба единого заказчика, воссозданная по требованию Олега Николаева.