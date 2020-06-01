На стадионе «Труд» в Шумерле появится крытый футбольный манеж

В программе рабочей поездки врио Главы республики в Шумерлинский район значилось и посещение спортивных объектов. Эскизный проект крытого футбольного манежа Олегу Николаеву был представлен на площадке шумерлинского стадиона «Труд» при детско-юношеской спортшколе.

По словам министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова, футбол для шумерлинцев — один из самых популярных видов спорта. Городская футбольная команда «Шумерля-ШЗСА» является пятикратным чемпионом республики, обладателем суперкубка и кубка Чувашии по футболу. Детские футбольные команды неоднократно становились победителями и призерами первенств Чувашии. Более 250 юных воспитанников шумерлинской спортшколы занимаются этим видом спорта и мечтают защищать честь города во взрослом футболе.

Поэтапная реконструкция стадиона «Труд» ведется с 2012 года. Здесь уже есть полноценное футбольное поле с искусственным покрытием, мачтами освещения, обновленными трибунами для зрителей, хоккейная коробка с пластиковыми бортами. Не прекращались работы и во время визита на стадион делегации — менялось покрытие легкоатлетических дорожек.

Ознакомившись с проектом, Олег Алексеевич одобрил идею строительства футбольного манежа, подчеркнув, что с таким манежем, где спортсмены смогут тренироваться круглый год, Шумерля после Чебоксар и поселка Вурнары станет одним из базовых центров развития футбола в республике. И поручил администрации города совместно с руководством спортшколы ускорить разработку проектно-сметной документации и получение госэкспертизы.

По проекту футбольный манеж будет представлять собой каркасно-мембранную конструкцию общей площадью 2800 кв. м. В нем разместятся футбольное поле с искусственным газоном размером 40 х 60 м, раздевалки с душевыми, тренерская. Одновременно в манеже смогут заниматься до 70 человек, а в течение дня его сможет посещать тысяча юниоров. Стоимость строительства сооружения составит около 90 млн рублей.

Фото www.cap.ru