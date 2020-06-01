Шумерлинская Баба Яга появилась на сказочной карте России

В городе проектируют избушку и сажают щавель

Вслед за чувашским богатырем Улыпом на сказочной карте России появилась шумерлинская Баба Яга. Теперь герои соседствуют в едином сказочном пространстве с Емелей и Ильей Муромцем, Садко и Левшой, Дедом Морозом и другими персонажами.

Резиденция сказочной Яги располагается в историко-краеведческом музее города Шумерли, а во дворе учреждения скоро построят деревянную избушку на курьих ножках.

Идеей «отметить» местную Бабу Ягу на всероссийской карте загорелась директор местного Центра детского творчества Елена Голованова, а вот сам персонаж придумывать не пришлось: начав с новогодних утренников, бабуля давно стала постоянным гостем и других школьных, детсадовских и городских праздников. Ведь, как оказалось, именно ее дети запоминают больше других героев.

Сказочная карта основана на историческом наследии страны, сказках, былинах и легендах. Автор проекта, московский журналист Алексей Козловский, собрал и представил на ней сведения о местах рождения или обитания сказочных и былинных героев. Наша героиня не первая «ежка» на этой карте: родиной Бабы Яги уже названо село Кукобой Ярославской области, также есть бабушки регионального значения: тверская, ивановская, удмуртская и вот теперь шумерлинская.

Наша Яга — затейница и веселушка, рассказывают в Центре детского творчества. Она не очень хозяйственная и слегка ветреная, но с ней никогда не бывает скучно! Баба Яга обитала в шумерлинских лесах еще во времена основания города в 1916 году и еще с тех времен защищает людей от плохих новостей, выметая своей метлой из дома негатив.

Сегодня ежка вникает во все городские дела — от посадки клумб до изучения правил дорожного движения, а шумерлинцы готовят обереги с бабулей, чтобы вешать их у окон и дверных проемов.

Первыми посетителями резиденции Бабы Яги в краеведческом музее стали юные экологи — ребята собрали для нее лекарственные травы, которые бабушка станет сушить. Впереди межрайонный фестиваль «Баба Яга-2020», на нем героиня сказок будет выбирать себе наместников и пробовать блюда, приготовленные конкурсантами из ее любимого щавеля.

А пока взрослые раздумывают над строительством избушки и массово сажают тот самый щавель, юные шумерлинцы проходят онлайн мастер-класс по рисованию бабушки акварелью, участвуют в тематической викторине и соревнуются, кто придумает для нее наиболее интересную метлу, старая-то сломалась!

Фото cap.ru:

Пока шумерлинская Баба Яга остановилась в историко-краеведческом музее города, но скоро для нее построят избушку на курьих ножках.