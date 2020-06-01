Из-за ветхих коммуникаций в Шумерле копятся долги

Если вопрос с городским пляжем можно решить за год-два, то изношенная система ЖКХ Шумерли потребует более длительного восстановления. Долгие годы это одна из самых острых проблем в городе.

Износ водоочистных сооружений Шумерли на сегодня составляет 80%, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. Устарела и технология химочистки воды. Например, в качестве очистителя по старинке в большом количестве применяются хлор и другие коагулянты, что плохо влияет на состояние воды в самой Суре — уже после выхода со станции водоочистки. А высокий износ водозаборных сооружений и в целом систем водоснабжения, обладающих низким КПД с точки зрения энергопотребления, приводит к большим затратам на подачу воды населению, которые не компенсируются установленными тарифами. Следствие того — долги предприятия.

Именно такие трудности сейчас переживает шумерлинская водоочистная станция — следующая точка рабочей поездки врио Главы Чувашии по Шумерле. Можно сказать, что здесь «квест» продолжился, только уже по многочисленным металлическим лестницам и переходам. Делегация осмотрела сооружения и огромные резервуары. Не нужно быть профессионалом, чтобы заметить, насколько ветхие здесь коммуникации.

По-хорошему сейчас предприятие нуждается в комплексной модернизации сооружений, сетей, оборудования. Но даже на разработку проекта у организации, находящейся в состоянии банкротства, нет средств. Предварительно, чтобы разработать проектно-сметную документацию и обновить водоочистную станцию, понадобится почти 630 млн рублей. Между тем жители Шумерли обеспокоены, что из-за финансовых проблем предприятия у них могут быть перебои с получением качественной питьевой воды.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Мы осмотрели всю цепочку жилищно-коммунальной сферы Шумерли, от водоочистных сооружений до тепловодоснабжающих предприятий, побывали в большой и старой котельной и современной блочно-модульной. Контраст очевиден — и по эффективности, и по мощности, и по расходам на текущее обслуживание. Будем и дальше идти по пути обновления. Задача на ближайшее время — кардинально модернизировать систему жилищно-коммунального хозяйства как в Шумерле, так и в других населенных пунктах республики».

Основательной модернизации требует и паровая котельная № 13 по улице МОПРа, куда далее проехал правительственный кортеж. По словам старшего мастера участка №1 Александра Сетейкина, котельной более 30 лет, работала она и на твердом топливе, и на мазуте, с 1997 года перешла на газ. Обслуживает 26 многоквартирных домов, школу, медучреждение. И все же, несмотря на то что оборудование здесь время от времени ремонтируется, котельная, по оценкам экспертов, работает неэффективно. Из-за ветхости сетей, которые вместо нормативных семи лет эксплуатируются вот уже три десятка лет, идут значительные потери тепловой энергии, предприятие несет убытки и копит долги за пользование природным газом.

Тем более примечательно на фоне старой котельной смотрятся современные блочно-модульные котельные (далее БМК), которые начали активно строить в городе еще два года назад. Всего было введено в строй шесть таких котельных в рамках модернизации сферы коммунального хозяйства. Работу одной из них, мощностью 11 МВт, продемонстрировали Олегу Николаеву.

БМК работает автономно, все процессы автоматизированы, для ее обслуживания требуется гораздо меньше сотрудников. Управлять параметрами можно дистанционно, из Чебоксар, подметил преимущества врио Главы республики. На всех шести БМК работают 8 человек, тогда как на одной 13-й, мощность которой 9 МВт, трудятся порядка 20 человек. А есть в Шумерле и более старая котельная. Похоже, что обеим недолго осталось работать, принято решение заменить их более эффективными БМК. Уже начата разработка проектно-сметной документации на строительство.