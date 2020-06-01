«Дамбу» в Шумерле приведут в порядок 

Статуевский пруд, или «дамба» (так называют это место в народе), где шумерлинцам предлагается этим летом отдыхать и купаться, находится недалеко от шоссе на въезде в Шумерлю со стороны села Калинино. Этот живописный уголок, скрытый от дороги ровным строем деревьев, также посетил врио Главы Чувашии во время своей поездки.

На бережку было пустынно, но пока прибывшей делегацией решались вопросы относительно дальнейшей судьбы этого природного «оазиса», вдали появилась семья с детьми, решившая устроить фотосессию на свежем воздухе, на противоположном берегу закинул удочку рыбак, а на пригорке уселся загорающий. Видимо, место это и впрямь популярное…

По словам главы администрации Шумерли Валерия Шигашева, горожане отдыхают тут даже чаще, чем на «диком» пляже. Однако и мусора после себя оставляют немало.

Инвестор, который взялся за благоустройство объекта, берется обслуживать территорию возле пруда. Здесь уже установлен временный деревянный причал в тени разросшейся по берегу ольхи. Возле него на водной глади покачиваются два прицепленных катамарана. Поставлена беседка с мангалом. Завезен стройматериал для обустройства пешеходных дорожек.

В планах на ближайшее будущее — установка малых архитектурных форм, детских игровых уголков. Намечено провести и освещение. Конечно, при благоустройстве этой зоны отдыха не обойдется без коммерческой составляющей, предупредил глава администрации, предприниматели будут сдавать в аренду домики, организуют летнее кафе, прокат лодок и катамаранов. Валерий Шигашев заверил, что территория останется доступной и для желающих просто позагорать и искупаться, порыбачить и насладиться природой. По мнению врио Главы Чувашии Олега Николаева, пока это самый оптимальный вариант для отдыха шумерлинцев этим летом.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Купальный сезон шумерлинцев в этом году пройдет на территории возле Статуевского пруда. Зону отдыха приведут в порядок, сделают здесь парковку, оборудуют места для купания детей и взрослых. Естественно, спасательная служба проверит объект на предмет безопасности, организует наблюдение во время купания. Свои замеры проведет Роспотребнадзор. На сегодня — это оптимальный вариант. А на следующий год посмотрим, как быть с пляжем на Суре. Будем двигаться поэтапно. Пока первоочередным там стоит вопрос по организации подъезда к берегу. Уверен, по проблеме взаимодействия между властями Шумерли и Шумерлинского района относительно того, кому принадлежит территория пляжа, удастся найти решение, синхронизируем работу муниципалитетов и республиканских властей». Вениамин Петров, председатель Госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям: «О начале купального сезона в республике, который в прошлые годы традиционно стартовал 1 июня, пока говорить рано. Роспотребнадзор в связи с коронавирусом не рекомендует его открывать. Но многие муниципалитеты уже приглашают спасателей на свои пляжи, чтобы в преддверии сезона они все проверили, выдали рекомендации, если нужно что-то исправить. Важно начать работу уже сегодня, чтобы, когда ситуация позволит и купаться будет разрешено, все было готово к приему отдыхающих».

Фото Елены Марушевой